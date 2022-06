Video’s van performancekunst: in Bonnefanten werkt het verrassend goed ★★★☆☆

‘Exergie – Butter Dance’ door Melati Suryodarmo. Een videoregistratie van de performance is te zien in Bonnefanten in Maastricht. Beeld I. Matthaeus

Een museumtentoonstelling maken met performancekunst? Ik zou me er persoonlijk niet aan wagen. Wie performances in een museum wil laten zien, wordt namelijk geconfronteerd met een paradox. De kunst is van nature tijdelijk en vluchtig, terwijl musea er zijn om dingen voor De Eeuwigheid te bewaren. Of in ieder geval voor de duur van een tentoonstelling. Performancekunst hangt af van ‘het moment’: een ontmoeting tussen kunstenaar en publiek. Bij een tentoonstelling moet je toch vaak dag in dag uit, maandenlang, min of meer dezelfde ervaring aan bezoekers kunnen bieden.

Best dapper dus, wat het Bonnefantenmuseum doet met Melati Suryodarmo: I Am a Ghost in My Own House. Suryodarmo, in Nederland vrij onbekend maar in haar thuisland Indonesië een prominente figuur, won dit jaar de BACA, een prijs voor hedendaagse kunstenaars buiten Europa, met bijbehorende tentoonstelling. Lastig detail: ze onderscheidt zich vooral met ‘indringende, langdurige performances’. Hoe breng je die over binnen het format van een museumtentoonstelling?

Marina Abramovic

Suryodarmo studeerde jarenlang bij koningin van de performancekunst Marina Abramovic, en dat maakt nieuwsgierig. Als er iemand is die de performance met succes naar het museum heeft weten te vertalen, dan is zij het wel. Abramovic, de kunstenaar die in 2012 drie maanden lang roerloos op een stoel in het Moma in New York zat en de willekeurige bezoeker tegenover zich in de ogen staarde. Klinkt eenvoudig, bleek fysiek en mentaal bijna niet uit te houden. Maar dan had je wel wat: én de unieke interactie tussen kunstenaar en publiek die performancekunst zo spannend kan maken, én dat drie maanden lang, elke dag.

Suryodarmo mag dan een leerling van haar zijn, maandenlang in het museum hokken zoals Abramovic doet ze niet in Bonnefanten. Op een aantal vaste momenten in juni deed ze wel twee van haar performances, mogelijk in het najaar nog een keer. Los van die momenten moet de bezoeker het in Maastricht doen met weerslagen en registraties van eerdere performances: foto’s, een paar installaties en vooral veel videoregistraties.

Dat werkt verrassend goed. Vooral de video’s komen goed uit de verf. Onvergetelijk is bijvoorbeeld Exergie – Butter Dance (2000), die op een groot scherm in een donkere ruimte wordt geprojecteerd. Tegen een donkere achtergrond zie je Suryodarmo, opgedirkt in een strakke zwarte jurk, perfecte make-up en modieus bobkapsel, minutenlang dansen op een vloer vol stukken boter. Die boter smelt natuurlijk onder de zolen van haar kittige rode pumps, maar de kunstenaar danst driftig door op het ritme van opzwepende trommelmuziek. Zelfs als ze – pats! – keer op keer onderuit gaat. Opstaan en weer doorgaan.

Virale boterdans Melati Suryodarmo mag als kunstenaar niet wereldberoemd zijn, in 2012 gingen beelden van haar wel viraal op internet. Onder de dichterlijke titel ‘WTF Clip of the Week: Woman in Tight Dress Slips on Butter for Twenty Minutes... Talking About This Is Art!’ ging Exergie – Butter Dance (2000) de wereld over. Minimaal verschil met het origineel: in virale versie danst Suryodarmo niet op het ritme van trommels, maar op de snikkende uithalen van Adeles Someone Like You. De filosofen van het wijde web interpreteerden erop los. Deze video ging duidelijk over de struggles van de moderne werkende vrouw in een patriarchale wereld. Nee! Het ging over de vernederende ervaring van jezelf opdirken voor een date. Of was het – in alle opzichten een lelijke interpretatie – toch een commentaar op Adeles gewicht? Met Adele heeft de oorspronkelijke performance in elk geval niets te maken, maar die andere lezingen zijn zo gek nog niet. Je kunt er allerlei dingen in zien, juist dat maakt ’m krachtig.

Hoe te duiden? Het heeft in ieder geval niets te maken met de Britse zangeres Adele (zie kader). Bovenal is het dit: een grotesk schouwspel dat je in je hele lichaam voelt en waar je je ogen niet vanaf kunt houden.

Beetje mal

Niet alle kunstwerken in de expositie hebben die zeggingskracht. Een video waarin Suryodarmo zwarte inkt uit een teiltje opzuigt en tegen de muren spuugt bijvoorbeeld, is misschien absurd, maar ook een beetje mal. In levenden lijve wellicht indrukwekkend, maar op het scherm komt het niet over.

Bij de beste video’s uit de tentoonstelling mis je de live-ervaring juist niet: het zijn opzichzelfstaande kunstwerken. Wat daarbij helpt is dat Suryodarmo minder dan Abramovic uit is op interactie met het publiek. Ze wil vooral krachtige, absurde beelden creëren. In die missie slaagt ze in Bonnefanten deels. Een scherpere selectie had de tentoonstelling nog beter gemaakt.