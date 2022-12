Victor Luis van Es stopt zijn conferences vol met rake details en beschrijvingen ★★★☆☆

Cabaretier Victor Luis van Es in 'De lachende derde' Beeld Rik Engelgeer

Er is veel twijfel in het leven van de 33-jarige Victor Luis van Es. Wil hij ooit samen met zijn vriend een kind krijgen? En gaat het autorijden ooit normaal voelen, nu hij na dertien jaar (!) eindelijk zijn rijbewijs heeft gehaald? In zijn derde voorstelling De lachende derde toont Victor Luis van Es toont zich als een sympathieke, aardige gast die zich vol zelfrelativering door het leven klungelt. De vorm is die van pure stand-upcomedy: er is geen muziek, geen decor, enkel een levendig vertellende Victor.

Van Es weet hoe hij een verhaal moet opbouwen en stopt zijn conferences vol met rake details en beschrijvingen. Er is een leuke conference over waterpolo, de ruige sport waar Victor zich als jongere aan waagde, en ook zijn worstelingen met het slagen voor zijn rijexamen stuiten op veel herkenbaarheid bij het publiek. Victor vertelt ook hoe hij tweeënhalve maand te vroeg werd geboren, waardoor zijn moeder uiterst voorzichtig met hem was als kind. Met zulke opmerkingen schetst hij treffend zijn autobiografie.

Tegelijkertijd mis je vaak een scherp randje. De gedachtegang dat de dieren in Artis het zo slecht nog niet hebben is lekker dwars, maar zo’n prikkelend moment is in deze voorstelling helaas in de minderheid. Veel onderwerpen zijn nogal doorsnee, waardoor Van Es moeite heeft om zich te onderscheiden van zijn vele collega-comedians.

Tegen het einde van De lachende derde maakt Victor wel een statement over bedreigde lhbti-rechten, maar dat staat nu los van de rest van de voorstelling. Het zou mooi zijn als hij dat engagement kan vervlechten met zijn verhalen, zodat zijn cabaret meer onder spanning komt te staan.