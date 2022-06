Vestrock is een buitengewoon Zeeuws cultuurfenomeen

Vestrock in Hulst Beeld Sas Schilten

Het Hulster festival Vestrock is anders dan ál die honderden andere festivals die Nederland rijk is. Dat zie je direct als je het centrum van de Zeeuwse vestingstad nadert. Pal naast de stervormige wallen, op een lap land genaamd Buitenvest, staan drie festivaltenten en een stevig hoofdpodium, inclusief indrukwekkende lichtshowopstelling. Het terrein oogt als een feestelijk uitstulpsel van het intieme stadscentrum: vanuit de plaatselijke Pearle-opticien zie je de veelkleurige lichtflitsen tegen de spiegels slaan.

Drie dagen lang wordt hier een intensief programma afgewerkt met internationale namen en rockshows tot na middernacht. En er is geen Hulstenaar die eraan kan ontsnappen: Vestrock is dit eerste weekend van juni een onlosmakelijk onderdeel van het kleinstedelijke leven. En op dat unieke kenmerk van Vestrock is Hulst trots, blijkt als je een ronde door de stad en over het festivalterrein maakt; van de prille jeugd tot de bewoners van de verzorgingstehuizen, en van de burgemeester tot – uiteraard – de festivalbazen.

Vestrock, opgericht in 2010 door twee muziekliefhebbers die ook weleens een feestje wilden organiseren, kwam dit jaar met een bijzonder affiche. Het onafhankelijke festival in Zeeuws-Vlaanderen had de Britse band Editors weten te strikken als hoofdact op dag één – een band die vier jaar geleden nog headliner was op het grote Pinkpop. En het programma getuigde van meer dwarsigheid. Op zondag bijvoorbeeld stond het popfenomeen Antoon opgesteld, naast een dj-duo met de curieuze naam Goe Veur In Den Otto én de kinderhypnotiseur Mega Mindy. Hoe dan ook een van de wonderlijkste festivalaffiches in jaren, en je vraagt je af hoe dat tot stand is gekomen.

De Hulstenaren Marcel Verhaar en Gino Baart kunnen het uitleggen. Zij bedachten dertien jaar geleden dat het mooi zou zijn als er in hun gemeente ook eens zo’n gezellig popfestival georganiseerd kon worden, want buitensporig veel viel er niet te beleven in de regio. In 2010 werd een handvol bands geprogrammeerd op het veld net buiten de stadswal. De organisatie viel niet mee, zegt Baart. ‘Het was slecht weer, in de voorverkoop verkochten we de helft van de ongeveer tweeduizend kaarten. Dus moesten we ons vakantiegeld aanspreken om de rekeningen te kunnen betalen.’

Toch ging op de dag zelf de zon schijnen. ‘Het werd prachtig weer, en aan de deur verkochten we uit.’ Het was de start van een buitengewoon Zeeuws cultuurfenomeen. Als laagdrempelig onafhankelijk festival met toch stoere namen bleek Vestrock zich aardig te kunnen bedruipen, zonder winstoogmerk. En elk jaar probeerden Verhaar en Baart zichzelf te overtreffen. ‘We dachten na vijf jaar: waarom zouden we niet proberen internationale acts binnen te halen? In Zeeuws-Vlaanderen was niet één festival dat dat aandurfde.’ Vestrock groeide uit tot een festival met ruim 10 duizend bezoekers, en van het opgehaalde geld van sponsors, horeca, subsidies én entreegeld, konden naast lokaal talent steeds grotere namen worden geboekt, tot aan de klapper Editors dit jaar. Baart: ‘Vergis je niet: we zijn daar zeven jaar mee bezig geweest. We hebben lang moeten netwerken.’

Snelle en De Lieve Jongens Band op het grote podium van Vestrock in Hulst. Beeld Sas Schilten

Vestrock werd intussen veel meer dan een popfestival. Het festival transformeerde tot een soort uithangbord voor gemeentelijke saamhorigheid, en een festival waar nu zo’n beetje iedere Hulstenaar bij betrokken is. ‘Het was de eerste jaren best spannend’, zegt burgemeester Jan-Frans Mulder, die vrijdag na de gillende rockshow van The Darkness even op adem komt bij de backstage. ‘In de gemeenteraad vroeg men zich af: wat voor publiek komt daar dan op af? En wat voor bandjes? Wordt het gezellig of agressief?’ Na de eerste edities vloeide de meeste weerstand weg. ‘We zagen dat heel Hulst plezier beleefde. En dat Hulstenaren die uit de gemeente waren vertrokken er voor terugkeerden, en er een soort reünie van maakten.’

Heel Hulst ging zich met Vestrock bemoeien. ‘Er werken nu honderden vrijwilligers’, zegt Mulder. ‘De plaatselijke bedrijven sponsoren het festival. De carnavalsverenigingen staan hier te tappen en de scouting verzorgt de camping, met zeshonderd tentjes.’ Vestrock, zegt de burgemeester, werd een belangrijk gemeentelijk bindmiddel.

Dat zie je ook zelf als je de blik laat gaan boven de tenten. Op de balkons van het verzorgingstehuis zitten ouderen met verrekijkers het spektakel gade te slaan. En over het terrein zwermen kinderen vanaf een jaar of 6, zonder ouderlijk toezicht: binnen de hekken is het veilig. Op zondag staan voor hen K3 en Buurman & Buurman op het podium. Verhaar: ‘Dan staat hier ’s morgens al voor aanvang een lint van duizend kinderen voor de ingang. Kei-schattig is dat.’

Omdat Vestrock steeds breder werd gedragen, besloten de bedenkers het festival ook écht uit te bouwen tot een gemeentefeest. Baart en Verhaar: ‘Voor die ouderen met die verrekijkers organiseren we nu een speciaal programma, met Nederlandstalige artiesten.’ Een hoogtepunt uit de geschiedenis van Vestrock: ‘Toen we Jan Smit hier op het podium hadden, en we een dame van 96 jaar met een taxi naar het terrein vervoerden zodat zij nog één keer Jan Smit kon zien optreden. Schitterend. Ze had haar Jan Smit-sjaal om, en kon na afloop nog even met hem praten. Kort daarna is ze overleden.’