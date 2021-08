Verzet tegen de Duitsers? Daar was op Terschelling geen beginnen aan

Tijdens de oorlog kregen de drieduizend inwoners van Terschelling tweeduizend Duitse soldaten over de vloer. Het eiland was belangrijk voor de bezetter: een knooppunt in de Atlantikwall. En dus was het op Terschelling vijf jaar lang rustig. Aan onderduiken of verzet viel niet te denken. Toen na de oorlog een rondvraag werd gedaan onder Friese burgemeesters met de vraag of er nog verzetsdaden waren gepleegd, moest die van Terschelling antwoorden: géén.

Of misschien toch één. Op 30 augustus 1944 weigerde boer Jan Lammerts van Bueren om zijn paard af te staan aan een Duitse soldaat. Er ontstond een woordenwisseling; de soldaat trok zijn revolver en schoot Lammerts van Bueren dood. De boer werd begraven; iedereen zweeg. Sterker, Lammerts van Bueren, altijd al een buitenbeentje, werd later afgeschilderd als een vriend van de Duitsers. Bert van den Hoed laat in dit kleine boekje zien hoe roddel en achterklap de naoorlogse jaren tekenden, en nog steeds sporen achterlaten.