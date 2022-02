Verwacht in de podcast ‘Het antwoord op alles’ geen inzichten die je het roer doen omgooien ★★★☆☆

Ze noemen zichzelf ‘dolende dertigers’, de makers van de vierdelige podcast Het antwoord op alles. Theatermaker en dj Leon Bril (1988) en acteur Dennie Lukkezen (1991) vragen zich af hoe het moet met (open) relaties, kinderen krijgen, de werk-privébalans en, onvermijdelijk, wat überhaupt de zin van het leven is.

De tragiek voor Lukkezen is dat hij de antwoorden misschien al eens heeft gehoord, toen zijn opa enkele jaren geleden op zijn sterfbed lag. Bij hun afscheid, terwijl om hen heen familieleden keuvelden over ditjes en datjes, fluisterde opa zijn kleinzoon een lange reeks adviezen in zijn oor. Tenminste, dat is wat Lukkezen vermoedt. Hij was zo overweldigd door het moment, dat hij geen woord van het gesprek kan terughalen.

Daarom gaan Bril en Lukkezen langs bij ‘ervaringsdeskundigen’: zestigers, zeventigers en tachtigers. Ze gaan te rade bij onder anderen een predikant, trouwambtenaar, kapitein van een theaterschip, ex-schoonvader, hoogleraar en oud-minister. Welke levenslessen hebben zij geleerd? Welke adviezen hebben zij voor millennials? En wat hadden ze, met de kennis van nu, zichzelf graag als dertiger willen meegeven?

Verwacht in de podcast geen geheime inzichten die je doen besluiten je leven een radicale wending te geven voor het te laat is. De ouderen geven eerder aansporingen om zelf je pad te kiezen en vertrouwen te hebben in je beslissingen. Kinderen zijn ‘de sloophamer van relaties’, waarschuwt Hedy d’Ancona bijvoorbeeld, maar ze verrijken wel je leven op een ongekende manier. Tegelijk hebben de kinderloos gebleven sprekers geen enkele spijt van hun keuze.

‘Wees niet bang. Angst doodt alles. Angst is de vijand van de vrijheid’, concludeert een van de ouderen. ‘Doe wat je niet kunt laten, dát is het advies’, zegt een ander. ‘Heb interesse in de ander’, aldus de derde. Het antwoord op alles stelt de makers zelf haast een tikje teleur, alsof ze een hele serie briefjes uit gelukskoekjes hebben aangehoord. En de liefde, tja, de liefde. Dat is en blijft, zo constateren ze, een ‘clusterfuck’.

Toch blijken de kleine antwoorden op grote vragen wel degelijk een waardevolle houvast om het leven met vertrouwen tegemoet te zien. Uiteindelijk duikt zowaar de opa van Dennie Lukkezen nog op. En misschien wel het beste nieuws voor de dolende dertigers: ze hebben nog alle tijd. Vrijwel al hun oudere gesprekspartners vonden het leven op z’n mooist tussen de 50 en 55. Het wachten is op Abraham met de mosterd.