Vervolgd en verjaagd en nog bestolen ook

Het Oekraïense dorp Zavaliv in de jaren vijftig. Beeld Getty Images

Ternopil, Oekraïne, 25 juli 1943

Onze gastvrouw ging haar familie in Borsjtsjiv opzoeken en we vroegen haar wat eten voor ons te kopen, zodat we niet zouden omkomen van de honger. Ze nam ons geld aan maar toen ze terugkwam, zei ze dat een Duitse soldaat alles in beslag had genomen. Nu zitten we zonder geld en zonder eten.

Bij wijze van troost vertelde ze dat ze in Borsjtsjiv de zoon van mijn schoonzus had gezien, van wie wij dachten dat hij niet meer leefde. De volgende ochtend heeft mijn man onze gastheer gevraagd naar Borsjtsjiv te gaan en onze neef naar diens ouders te brengen, die bij een boerenfamilie zijn ondergebracht.

Daarop is onze gastheer onze neef gaan zoeken. Die was dolgelukkig toen de man hem vertelde dat zijn ouders nog leven, want sinds de laatste pogrom wist niemand meer waar de ander was. Maar toen de boer hem meenam naar het huis waar hij ze hoopte terug te zien, was er niemand; de eigenaar had ze weggejaagd. De man nam de jongen toen mee terug naar ons, zodat wij hem konden zeggen waar hij verder moest zoeken.

Na twee maanden te hebben rondgezworven, zag hij er woest en hopeloos uit. Het beetje geld dat hij had, was hem door de Oekraïners ontstolen. Zijn enige bezit was een revolver, die hij gebruikte om zichzelf te verdedigen.

Sosia Gottesfeld Zimmerman (ca. 1920-1990). Uit A Mother’s Diary – Surviving the Holocaust in Ukraine. Bookstand Publishing, 2015.