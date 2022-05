De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: vervolg alleen Sywert, niet zijn compagnons.

Het leukste aan de Volkskrant-verslaggeving over de mondkapjesdeal is de constante karaktermoord op Sywert. Dat niet alleen de fraude wordt besproken, maar ook altijd even wordt benoemd dat hij een sukkel is. Dit weekend herinnerde Frank Hendrickx ons er weer fijntjes aan dat Sywert zijn critici hooghartig van repliek diende met ‘Wie het laatst lacht, lacht het best’. Vind ik super. Ze willen hem ook nog weleens ‘oud-scholierenleider’ noemen, of erop wijzen dat hij ooit om tips vroeg voor een koelkastje op zijn slaapkamer, ‘voor wijn en choco in het weekend’. Heel lullig, smullen.

De mondkapjesdeal heeft weinig veranderd aan mijn beeld van de oud-scholierenleider. Ik was al geen fan van Sywert vóórdat het cool was. Het voelt soms zelfs alsof het van me is afgepakt: als een bandje dat jij nog met twintig man in de kelder van een kraakpand ging zien, dat nu grijs wordt gedraaid op Sky Radio.

Ik vertel dit omdat mijn mening over de mondkapjesdeal sterk gekleurd is door mijn gevoel bij Sywert. Ik heb helemaal geen zin om hier rationaliteit te veinzen. Veel te veel opiniemakers proberen hun persoonlijke mening over iemand in opspraak te camoufleren met argumenten. Mensen die allemaal ingewikkelde drogredenen opvoeren om het gedrag van Johan Derksen te vergoelijken, waar ‘Ik ben gewoon dol op die man, zit graag in zijn programma en daarom vind ik dit’ had volstaan.

Daar heb ik geen zin in. Het gaat mij puur om Sywert. Laat zijn compagnons maar vrijuit gaan, als hij straks maar blut is. Wat er met het geld gebeurt, maakt me ook niet uit. Voor mijn part gaat het rechtstreeks naar de Russische oorlogskas. Daar oordeel ik niet over, daar wil ik heel zuiver in blijven.