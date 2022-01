Vervloekte bolsjewieken! Allemaal huichelaars en schoften

Het Kremlin in Moskou, omstreeks 1930. Beeld Print Collector/Getty

Moskou, 11 januari 1934

Ik zat in de keuken te tekenen. Er was niemand thuis behalve ik en Betka. Plotseling werd er op de deur geklopt, en het was niet ons eigen klopje, maar vreselijk nadrukkelijk. Ik was niet van plan open te doen omdat ik wist dat het een vreemde was.

Als papa hier niet illegaal verbleef, was er niets te vrezen, maar aangezien hij bij ons woonde zonder verblijfsvergunning, kon je van alles verwachten. Momenteel, voor het zeventiende partijcongres, zochten ze overal naar mensen zonder vergunning. Waar ­waren ze bang voor?

De onbekende klopte heel lang. Ik nam mijn schoenen en ging onhoorbaar de gang op. Op dat ogenblik kwam er een vrouw en zei: ‘Tja, ze zijn waarschijnlijk niet thuis.’ ‘Maar hoezo is de hond er dan’, antwoordde een mannenstem. De man bleef kloppen, Betka blafte luid en ik stond naast haar met een hevig kloppend hart.

Eindelijk hield Betka op met blaffen, waaruit ik afleidde dat de man was vertrokken. Maar een minuut of 25 later klonk er opnieuw een veel zachtere klop. De hond begon opnieuw te blaffen en ik stond daar, bang om te bewegen.

Het duurde nog een half uur en ik wist niet hoe ik er doorheen moest komen. Vervloekte bolsjewieken! Allemaal huichelaars, leugenaars en schoften.

Nina Loegovskaja (1918-1993). Ingekort fragment uit Ik wil leven – Het geheime dagboek van een Russisch meisje tijdens het Stalin-bewind. Vertaling Anne Pries. Archipel, 2004.