Verstop komende Paas eens wat tweedehandsjazz-cd’s in uw tuintje

Hoewel mijn vriendin Jet een paar daagjes weg was, begon mijn blue monday uitstekend. (Mooi instructiezinnetje om het verschil tussen ‘hoewel’ en ‘omdat’ te verduidelijken. Een voegwoord kan zo veel doen/kapotmaken.)

Ik had ook niet anders verwacht; ik hou van januari, het is de mooiste maand, alles is achter de rug, en de lente begint nog lang niet. Zeker rond blue monday komen we op stoom; geen nieuwjaarswensen meer, nergens nog een kerstboom, al is het jammer dat niemand meer vraagt waarom wij er geen hebben. (Ik geef graag mijn nietszeggende, halftautologische antwoord, te weten: ‘Wij doen niet aan kerstbomen.’)

(De eerste die ik, even tussendoor, dit type antwoord hoorde geven, was Leistra, achterin bij Engels. Drabbe gaf het, een Urbanus van Anus-achtig baardaapje, niet onsympathiek, maar we gingen liever biljarten. Op een keer waren we toch gekomen en kwam deze Drabbe verhaal halen. ‘Zo jongens’, zei hij, ‘waar waren jullie vorige les?’ Leistra antwoordde ernstig: ‘We waren even weg.’ Waarop Drabbe krabbend in zijn baardje de aftocht blies. Voor mij een eyeopener.) (Wel jammer trouwens dat ik destijds nog niks van Engelse literatuur wist, geen idee zelfs wie Shakespeare was, anders had ik kunnen vragen: ‘Zeg, die Margaret Drabble hè, is dat familie?’ De dom-slimme vraag, mooie stijlfiguur.)

Maar goed, mijn blue monday begon met de pakketbezorger, daar ga je al, hele effect weg, en uiteraard had mijn vriend een fraai pakket bij zich: een flinke stapel tweedehands-cd’tjes van Ella en Billie. (Expres geen achternamen noemen.)

Kaas en eieren mogen almaar duurder worden, tweedehandsjazz-cd’s worden almaar goedkoper. Verstop komende Paas daarom eens tweedehandsjazz-cd’s in uw tuintje, in plaats van de eeuwige gekookte (kost gas) eieren. En zet dan zeker ook Ella & Billie at Newport in een conifeer; de kleuter die deze tweedehandsjazz-cd ‘raapt’, krijgt behalve een sterke twee-halen-één-betalenkick een smaakvolle start in zijn leventje. Hierna zal de kleuter K3 niet meer blieven, en wie weet ook Kinderen voor Kinderen niet. (Gelieve de tweedehandsjazz-cd niet op te schilderen/vingerverven.) (Ik bezocht eens een g’noot met een kleuter aan huis, en had als aardigheidje een tweedehandsjazz-cd meegebracht. Zodra de g’noot de tweedehandsjazz-cd had opgezet, rende de kleuter naar de cd-speler en legde er K3 in, waarna de g’noot erheen liep en de tweedehandsjazz-cd erin legde, waarna de kleuter erheen rende en K3 erin legde, en dit zeker tien keer.)

Zelf heb ik vijftig jaar op Ella & Billie at Newport moeten wachten. Maar toen, op blue monday, lag hij eindelijk, eindelijk, in het laatje. En weet je wat ik deed? Meteen naar Ella’s laatste nummer skippen, en kijken of ze erna serieus de bühne afstond aan Billie, met een praatje of zo. (Nee, helaas.) (Als je kleuters wil uitleggen waarin Billie en Ella verschillen, zeg dan: ‘Als Ella Bergkamp is, kleutertje van me, dan is Billie Koeman.’ (Ook hier geen achternamen noemen, maar ook geen voornamen. Snapt zo’n kleuter niks van, maar dan zoekt-ie het maar op.)

Mijn blue monday werd spectaculair toen ik dat laatste nummer van Ella’s set hoorde, Can’t Give You Anything But Love, maar dan zogenaamd in duet met Louis Armstrong. Geniaal hoe Ella die stem van Armstrong nadoet!

‘Maar wat hij toen hoorde, geloof je nooit.’ (Mijn vriendin Jet. Weer thuis, wijsvinger omhoog.)

Zeker. Helemaal op het laatst, nog steeds als Louis, zingt Ella: ‘Elvis, Elvis Presley, bom-bom-bom I’m all shook up, yeah.’ Ik meteen op tafel staan. Wat een blue monday, zeg. En het klopte, Newport 1957, zomer, tuurlijk! All Shook Up op nummer 1! Vond Ella een lekker plaatje, haha.