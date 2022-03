Verschuiving in podcastland: productiehuis Dag en Nacht Media overgenomen door het Deense Podimo

De podcast Reality Check van Dag en Nacht Media

Tot dusver zijn vrijwel alle populaire Nederlandse podcasts gratis te beluisteren via platforms als Spotify en Apple Podcasts. Producties werden grotendeels gefinancierd door advertenties. De app van Podimo gaat in april in Nederland van start. Het aankoopbedrag is onbekend.

Met de overname van Dag en Nacht, waar ongeveer twintig mensen werken, krijgt Podimo de beschikking over een groot aantal populaire Nederlandse podcasts, zoals Man man man, Mr. Big, De Willem podcast, Jong beleggen, Alle geschiedenis ooit, Echt gebeurd, Betrouwbare bronnen, De rode lantaarn, Moordcast, Een podcast over media en De Universiteit van Nederland.

Een deel daarvan zal ook na de overname gratis beschikbaar blijven op platforms als Spotify. Welke podcasts exclusief bij Podimo komen, wordt in de loop van april bekend. Dag en Nacht laat de makers bepalen of hun podcast daarbij zit.

'Alle geschiedenis ooit' van Dag en Nacht Media

‘Ik dacht dat de makers bang zouden zijn dat ze dan een deel van hun publiek zouden kwijtraken’, zegt Tim de Gier (38), die Dag en Nacht samen met Anne Janssens (39) in 2015 heeft opgericht. ‘Maar zij beseffen dat luisteraars best bereid zijn te betalen.’ De Gier verwijst naar de populariteit van Vriend van de show, een bedrijf dat hij ook met Anne Janssens heeft opgezet. Daarbij kunnen luisteraars een podcast financieel ondersteunen in ruil voor exclusieve afleveringen en andere extra’s.

Ook voor een aantal podcasts van Tonny Media zullen luisteraars een abonnement op Podimo moeten afsluiten. Het bedrijf van Titus van Dijk, Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck, dat onder meer de Zelfspodcast, Marc-Marie en Aaf vinden iets en Geuze & Gorgels produceert, ging eerder al een samenwerking aan met Podimo.

Sommige podcasts zijn niet geschikt voor advertenties, zegt De Gier. ‘Verhalende podcasts zijn zo duur dat je een enorm publiek nodig hebt om ze terug te verdienen. En een broccolimerk wil zijn naam vaak niet verbinden aan een true crime-podcast.’ Voor die genres is een abonnementsmodel als dat van Podimo een uitkomst. Bij podcasts over sport en technologie staan de adverteerders daarentegen in de rij.

'14 de podcast' van Dag en Nacht Media

‘De Nederlandse podcastmarkt begint volwassener te worden’, zegt Lieven Heeremans (31), oprichter van de stichting Podcastnetwerk, die zich inzet voor Nederlandse makers. ‘Het aantal luisteraars is de afgelopen jaren gegroeid en nu beginnen ook de producenten zich te ontwikkelen.’

Het Nederlandse aanbod wordt volgens Heeremans breder. ‘Straks kunnen makers zich niet alleen met een idee melden bij de publieke omroep, maar ook bij Podimo. De vraag blijft wel in hoeverre Podimo bereid zal zijn te investeren in kostbare verhalende podcasts.’

Podimo, opgericht in 2019, noemt zichzelf de grootste podcastabonnementsdienst van Europa. Het Deense bedrijf heeft 160 medewerkers in Kopenhagen, Berlijn, Barcelona, Madrid, Amsterdam, Mexico City, Oslo en Vilnius. Tijdens een recente investeringsronde haalde het 80 miljoen euro op. Met dat bedrag kan het eigen podcast maken, zogeheten Podimo Originals, en bedrijven als Dag en Nacht Media overnemen.