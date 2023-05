Verrassende kunst over de eeuwenoude band tussen mens en schaap

Uit de serie ‘The Former Owner’ van Lucie Havel. Beeld Natascha Libbert

Elke bol wol was ooit een schaap, zoals kaas gras was. Dat weten mensen best, maar het is makkelijk te vergeten.

Op de expositie Sustaining Small Acts in de Rotterdamse kunstinstelling Tent is werk te zien van zeven kunstenaars die de banden aanhalen met de natuur, en met hun directe omgeving, bijvoorbeeld door enkel nog natuurlijke materialen uit de buurt te gebruiken.

Heel verrassend en indrukwekkend zijn vier kunstwerken van schapenwol van de hand van Lucie Havel, een Franse kunstenaar die in Rotterdam woont. De wol is afkomstig van Rotterdamse stadsschapen. Alsof het op zichzelf niet al verbazend genoeg is dat die bestaan, blijken er ook nog maar liefst 2.500 van te zijn; ze houden de stadsparken en -perkjes kort. (Of, zoals de gemeente Rotterdam het op haar site formuleert: ‘De schapen zijn de natuurlijke grasmaaiers van Rotterdam.’)

Havel kreeg de afgeschoren balen wol van een van de Rotterdamse stadsherders en bewerkte en verfde die – maar steeds maar ten dele. Op bovenstaand werk ‘cultiveerde’ ze één vak, dat ze in stroken opdeelde en in verschillende kleuren verfde, als een verkaveld stuk grasland, of de stalen stof uit een tapijthandel. De wol blijft zichtbaar en herkenbaar, zodat we het schaap als het ware niet uit het oog verliezen.

De wollen kunstwerken van Lucie Havel op de expositie ‘Sustaining Small Acts’ in Tent in Rotterdam. Beeld Natascha Libbert

In een video-essay vertelt Havel hoe ze geboeid is door de al elf eeuwen durende verhouding tussen de mens en het schaap, dat we doorgaans enkel zien als een ‘volgzaam, dom, mak en passief nutsdier’. Het geofferde Lam Gods komt voorbij, evenals het lammetje uit Le petit prince en filosofen als Aristoteles en Donna Haraway.

Iets van die vreemde band tussen mens en schaap, of tussen mensen en dieren überhaupt, is ook vervat in het geweldige fonteinkunstwerk Man en schaap van Merijn Bolink, dat sinds 2003 in een vijver bij de Amsterdamse Flevoparkweg te vinden is. Uit het water steekt het hoofd van een man die een schaap tegenover hem recht aankijkt. Uit de ogen van de man spuiten twee stralen water in de ogen van het schaap. Het verbeeldt wellicht het mysterieuze moment dat de blik van een mens die van een dier kruist, en beiden niet (echt) weten wat er in de ander omgaat. En het mag wellicht een poging tot communicatie lijken, maar het is ook meteen nogal agressief, en sowieso eenrichtingsverkeer.

‘Man en schaap’ van Merijn Bolink. Beeld Gemeente Amsterdam

In het gedicht Schapen (1988) schreef Rutger Kopland over een schaapskudde: ‘Zo ging het altijd. ’s Avonds kwamen ze/ aan het water, stonden ze daar langzaam/ te kijken naar de overkant van de rivier./ Allemaal waren ze anders en toch, allemaal/ aan elkaar volkomen gelijk, en ik, ik was/ één van hen, maar we wisten beiden niet wie.’

Ook de wollen kunstwerken uit de serie The Former Owner van Lucie Havel zijn niet ‘volkomen gelijk’, maar juist volkomen verschillend. Niet alleen door de bewerkingen van Havel, ze zijn ook allemaal anders van vorm, van kleur, van rafeligheid, van vettigheid. Het liefst zou ik mijn handen in de wol steken, voelen hoe zacht of stug ze zijn, ontdekken of ik kan vergeten of ik de wol was, of de handen.

Kunstenaar Lucie Havel. Beeld Jacqueline Fuijkschot