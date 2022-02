Veroordeelde regisseur Kirill Serebrennikov over zijn nieuwste film: ‘Russische literatuur heeft een profetische kracht’

Petrov's Flu

Kirill Serebrennikov mocht Rusland niet verlaten voor de première van zijn nieuwe film Petrov’s Flu, afgelopen zomer in Cannes. Maar verder is hij vrij, stelt de 52-jarige toneelregisseur en filmmaker, over de telefoon vanuit Moskou. ‘Ja, ik was zelfs vrij toen ik huisarrest had. Vrijheid wordt niet bepaald door de omstandigheden om je heen, maar door wat er in je hersens omgaat. Ik heb mezelf gepusht om vrij te zijn. Dat kost je wel wat kracht: vrij zijn is hard werken. Het was niet zo van: ha, laten we thuis eens even lekker uitrusten.’

Twintig maanden lang mocht hij zijn huis niet uit: de Russische staat had een rechtszaak aangespannen tegen Serebrennikov, die ervan werd beschuldigd geld te hebben verduisterd in zijn functie als artistiek leider van het Gogol Centrum in Moskou. Een volstrekt ongefundeerde aanklacht, volgens critici in binnen- en buitenland: exemplarisch voor de drang van de Russische overheid om de (te) liberale of kritische cultuursector te knechten.



Ook het gebruik van telefonie en internet werd Serenrennikov verboden, vanuit huis. Toch werkte hij altijd door aan diverse toneelopvoeringen en films; regieaanwijzingen en scriptversies werden via een stickje naar buiten gebracht.

De regisseur werd in 2017 gearresteerd tijdens de opnamen van Leto, zijn muzikale speelfilm over de jarentachtigpunkscene van Leningrad, waarvoor hij de laatste scènes noodgedwongen op afstand aanstuurde. Ook die film werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Cannes filmfestival. Petrov’s Flu, vanaf deze week te zien in de Nederlandse bioscopen, regisseerde hij pal na zijn vrijlating. De film, naar de roman van Aleksej Salnikov, volgt de helse oudjaarsdag van Petrov, een lijkbleke striptekenaar uit een grimmig in beeld gebracht Jekaterinenburg. Waan en werkelijkheid raken volkomen verward, in wat begint als een griepepidemie: Petrovs zoontje krijgt hoge koorts.

Er wordt indrukwekkend gehoest in Petrov’s Flu.

‘Allemaal al gedraaid voor de pandemie. Ik denk dat een soort profetische kracht kenmerkend is voor de Russische literatuur. Aleksej Salnikov bezit die kracht, maar het is ook iets wat Poesjkin, Tolstoj en Tsjechov verbindt. En ik kan het niet ontkennen: de pandemie biedt een nieuwe zienswijze op Petrov’s Flu.’

Regisseur Kirill Serebrennikov in september 2021. Beeld Getty

U heeft gezegd dat uw film over angsten gaat. Kunt u die angsten specificeren?

‘De angst om een zoon verliezen, of het eigen leven, angst voor geweld, de angst om níét te bestaan, de angst om verlaten te worden... het zijn er zoveel, die angsten. Ieder van ons kent ze. Hoe overleven we in de surrealistische werkelijkheid om ons heen? Hoe vind je een eigen weg naar buiten, naar een andere dimensie, de juiste deur? Dat zit allemaal in Petrov’s Flu.’

Hoe was het om niet bij uw eigen première te mogen zijn?

‘O, dat voelt eigenlijk heel erg als de wereld van nu: je bent fysiek op afstand, maar op een of andere manier toch virtueel aanwezig. Ondertussen ben ik gewoon bezig met de opnamen van mijn volgende film. Mijn team, dezelfde mensen met wie ik werkte aan Petrov’s Flu, heeft een rode loper uitgelegd op de plek waar we vandaag draaien. Dus daar zijn we dan maar overheen gelopen, terwijl we onszelf filmden en tegelijk videobelden met vrienden die wel in Cannes zijn en daar op hetzelfde moment over de rode loper gingen. Vrij onwerkelijk, maar als spektakel niet oninteressant.’

Was het ook emotioneel?

‘Ach, weet je, ik ben een werkpaard. Werken, werken, werken: dat is het voor mij. Openingsavonden vind ik de moeilijkste momenten in mijn leven, of het nu theater of film is. Ik kan maar niet aan gewend raken aan dat verloren gevoel. Ik wil dan wegrennen en me ergens in een hoek verstoppen. Mogelijk was deze vorm, waarbij ik er niet helemaal bij was, voor mij zelf een gezondere variatie op een première.’

Petrov’s Flu.

Overdag stond u terecht, ’s avonds en ’s nachts schreef u aan deze film. Is dat vol te houden?

‘Ik wist dat ik het móést doorstaan, om los te breken uit deze verdomde hel. Dus ik besloot het te zien als een avontuur. De film werd voor mij het belangrijkst, de rest niet. Hoe ik een bepaalde scène wilde draaien, waar ik de camera ging plaatsen, wat een visueel equivalent kon zijn van dat fascinerende en fantastische proza van Salnikov. Dat zei ik ook tegen de producent, een vriend van me: ik wil me met Salnikov bezighouden, niet met Kafka.

‘Als filmmaker schep je je eigen droom. En je weet vooraf nooit hoe andere mensen daarnaar zullen kijken. Als die andere mensen vervolgens jouw droom als hun eigen droom accepteren, is dat een vorm van geluk. Dat is het wonder van cinema, of het wonder van kunst. Dat Petrov’s Flu aan zo veel landen is verkocht kan mij echt zeer verbazen. Het overkomt me.’