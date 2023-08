Verontrustend veel websites zijn inmiddels gewijd aan de vraag: hoe fotografeer ik een natuurbrand?

Fotograaf Justin Sullivan legde op Hawaii een witte kat vast met zijn drone. Beeld Getty

Wie de zoekterm ‘bosbrand’ intikt op de site van Getty Images, ’s werelds grootste fotoagentschap, komt daar tienduizenden beelden tegen, een infernaal behang van een brandende wereld, met hier en daar de menselijke maat in de vorm van het silhouet van een brandbestrijder of een uitgebrande auto.

Over de auteur

Mark Moorman is kunstredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft over series, fotografie en populaire cultuur.

Tegenwoordig komen er dagelijks vele beelden bij, uit alle windstreken en werelddelen. Zo veel, dat er maar een fractie geplaatst wordt, zelfs online, waar deze krant nu ook het liveblog ‘Extreem weer’ bijhoudt, lopend verslag van een zich steeds sneller ontwikkelende crisis, ook wel ‘klimaatramp’. Qua beelden is het weleens lastig om niet emotioneel af te slaan bij de hoeveelheid brandhaarden, of sterker nog, te merken dat je alleen nog op zoek bent naar de spektakelstukken of ‘de mooiste rampenfotografie’.

Soms kan een verhaal zonder beelden je heel goed naar een plek en een moment terugbrengen. Op vrijdag 18 augustus was de dagelijkse podcast (The Daily) van The New York Times onder de titel ‘How a Paradise Became a Death Trap’ gewijd aan de catastrofale brand op het eiland Maui in Hawaii. De verslaggever liet Ydriss Nouara, een inwoner van de uitgebrande stad Lahaina, zijn huiveringwekkende verhaal vertellen over de dag dat de brand kwam. En die kwam zonder waarschuwing en zonder sirenes in de vorm van een regen van vuur, aangedreven door orkaankracht wind.

Een man met zijn papegaai op de parkeerplaats van een Walmart in West-Canada. Beeld AFP

Wanhopige zoektocht

Voordat Ydriss aan zichzelf dacht, dacht hij aan zijn kat, die hij nergens kon vinden. Zijn verslag van een wanhopige zoektocht is zeldzaam aangrijpend, omdat je als luisteraar voelt dat het dilemma op dat moment onoplosbaar en levensbedreigend was. De doffe gelatenheid van de verteller zegt veel: hij is alles kwijt, maar hij heeft ook, en misschien vooral, gefaald als eigenaar van een kat die hij in een vlammenzee moest achterlaten.

Ik moest dan ook meteen aan de kat van Ydriss denken toen de foto van Getty-fotograaf Justin Sullivan opdook. In de droge taal van het foto-onderschrift: ‘Een kat loopt voorbij uitgebrande auto’s in een door een natuurbrand verwoeste wijk van Lahaina, Hawaii.’ De foto is op 18 augustus online gekomen, op dezelfde dag dat het verhaal van Ydriss bij The Daily te horen was.

In het Turkse Çanakkale redt een man zijn kippen. Beeld Getty

In een zwartgeblakerde wereld is de kat opvallend hagelwit. De foto van Sullivan is met een drone gemaakt en is onderdeel van een hele drone-reportage, waarbij vooral de schaal van verwoesting in het oog springt. Mogelijk was het gebied zo vlak na de brand nog niet door de brandweer vrijgegeven, vanwege ontploffingsgevaar en losliggende elektriciteitskabels (ook duidelijk zichtbaar op de foto). De meeste shots uit de reportage zijn overzichtsbeelden van enkele tientallen meters boven het rampgebied, een landschap waaruit alle kleur lijkt verdwenen, zoals het in deze krant werd beschreven. Maar toen de kat in beeld kwam, liet Sullivan de drone dalen.

Veel ervaring

Justin Sullivan is als fotograaf gevestigd in Californië, waar hij de afgelopen jaren veel drone-ervaring heeft opgedaan met de grote bosbranden die zijn staat hebben geteisterd. Ondertussen zijn er verontrustend veel websites gewijd aan het onderwerp: hoe fotografeer ik een natuurbrand? Samenvattend: hou afstand, denk aan de windrichting, luister naar de brandweer. Het is een niche waar veel amateurs zich ophouden, te vergelijken met tornadojagers. Maar kijk op de website van een professional als Sullivan en je ziet in een oogopslag dat hij de concurrentie in zijn regio ver voor is.

Een man ontvlucht het vuur met zijn paarden in een Atheense buitenwijk. Beeld AFP

Ondertussen, elders. Paige Taylor White fotografeerde op 20 augustus een man en zijn papegaai op een parkeerplaats van de Walmart, in de buurt van de West-Canadese Bush Creek East Wildfire, een van de vele branden in het gebied, waar vijftigduizend families voor het vuur zijn gevlucht. Angelos Tzortzinis fotografeerde op 22 augustus een man die in een buitenwijk van Athene, Griekenland, met zijn paarden vlucht. Gökhan Balci fotografeerde op 23 augustus een man die kippen aan het redden is in Çanakkale, Turkije. De constatering dat de planeet in brand staat is deze zomer geen hyperbool.

Onwillekeurige gedachte: heeft Ydriss Nouara de foto van de witte kat van Justin Sullivan ook gezien? En putte hij hier hoop uit? Of herkende hij de kat? Zinloze gedachte natuurlijk; het is hier geen Hollywood.