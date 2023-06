Veronderstelde martelaren zijn niet ideaal voor evenwichtige journalistiek

Zeg ‘woke’, ‘cancellen’ of ‘trial by media’: goede kans dat een sluimerend relletje zijn brutale harses opsteekt. Maak er een grapje bij waarvan chocozoenen en een blackface deel uitmaken en ja, dan heb je – OMG! – in no time de poppen aan het dansen. Het overkwam BNNVara-regisseur Kees Schaap, toen hij met WNL-journalist Fidan Ekiz werkte aan De doe-het-zelf Dictatuur, een vierdelige documentaireserie waarin het tweetal de gevolgen van ‘cancelcultuur’ onderzoekt.

Schaaps grapje met chocozoenen en een uitgeknipte blackface, die hij bij wijze van ironisch kerstpakket naar BNNVara stuurde, was de omroep onwelgevallig, zo meldde vorige week de Volkskrant. Daarop besloot Schaap het boze onbegrip onderdeel te maken van zijn serie. Was de reactie van de omroep immers geen schoolvoorbeeld van de ‘cancelcultuur, wokeness en angst’ die hij met Ekiz onderzocht?

Lang verhaal kort: BNNVara bedankte voor de serie, die vervolgens welkom was bij omroep Max. Diens directeur Jan Slagter betoont zich, kort nadat hij het weer opnam voor de gevallen BNNVara-coryfee Matthijs van Nieuwkerk, opnieuw als de Jean d’Arc van het vrije woord bij de NPO. Fijn ook voor Ekiz, die na het mislukken van (mede) haar talkshow De vooravond het gevoel heeft dat ze niet meer welkom is bij BNNVara. Omdat zij te rechts zou zijn.

Fidan Ekiz in ‘De doe-het-zelf Dictatuur’ Beeld Omroep Max

Met knapzakjes vol rancune is het tweetal op pad gegaan, zo zag ik in de eerste twee afleveringen van de serie, die sinds donderdag op NPO Start desgewenst is te bingen. Uit haar proviand haalde Ekiz in deel 1 meteen het appeltje tevoorschijn dat ze te schillen had met BNNVara. ‘Ik dacht, ik krijg nooit eerlijk antwoord, maar ik moet de vraag toch stellen’, hield ze de directeur van de omroep voor. Voor ‘mijn gevoel was mijn mening niet welkom’. De directeur ontkende, weinig verrassend, dat dit niet de reden was om De vooravond te schrappen.

Slecht idee om de vete tussen Ekiz en BNNVara de toon van de serie te laten zetten. Omdat de bewijsvoering voor de aard van dit conflict uitsluitend drijft op Ekiz’ gevoel (mijn gevoel zegt dat niemand De vooravond überhaupt mist). Maar vooral omdat de kijker, daar is het weer, het gevoel bekruipt dat Schaap en Ekiz om zich heen klauwend op zoek zijn gegaan naar bewijzen voor het oprukken van wokeness. Veronderstelde martelaren zijn niet ideaal voor evenwichtige journalistiek. Zeker als niet eens wordt uitgelegd – elementair beginsel – wélke rechtse opvattingen van Ekiz leidden tot haar ongenade bij BNNVara.

Een stoet getuigen à charge voeren Schaap en Ekiz op om hun klaagzang over de onverdraagzaamheid van de cancelcultuur te stutten. Onder hen verondersteld grensoverschrijdend, later vrijgepleit PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, bouwfraude-klokkenluider Ad Bos, Ongehoord-brulboei Arnold Karskens en De Telegraafs rechtsdraaiend dwaallicht Wierd Duk. De grap over blackface en de chocozoenen heb ik nog tegoed.