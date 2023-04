Vernieuwde musical Aida kent sterke momenten, maar overtuigt nog niet als geheel ★★★☆☆

Gaia Aikman als Aida in de musical ‘Aida’. Beeld Deen van Meer

De oorspronkelijke Nederlandse versie van Disney-musical Aida (2001) opende met een scène in de Egyptische vleugel van een hedendaags museum. Twee bezoekers lijken elkaar te herkennen, waarna in een vitrine een beeld van een vrouwelijke farao tot leven komt en het lied Het gaat altijd over liefde begint te zingen. Vloeiend worden we getransporteerd naar het oude Egypte, waar het verhaal wordt verteld van de problematische liefde tussen de Nubische prinses Aida en de Egyptische legerkapitein Radames. Met de stevige popsongs van componist Elton John en tekstschrijver Tim Rice zit je meteen goed in de voorstelling.

Niks meer aan doen, zou je denken. Toch is in de herziene versie van Aida, gemaakt door grotendeels hetzelfde Amerikaanse team van Disney, dit openingslied geschrapt. De scène in het museum is gebleven, maar we belanden nu zonder al te veel muziek in een vechtchoreografie tussen Egyptenaren en Nubiërs op het slagveld. Het duurt een tijd voordat het eerste complete lied wordt gezongen. Hierdoor komt de musical traag op gang.

Zo zijn er meer wijzigingen die niet per se een verbetering zijn van het origineel. Het grote shownummer over mode Mijn pakkie an (My Strongest Suit) is nu een stuk minder feestelijk. Ook bij andere Elton John-liedjes is de speelsheid en humor grotendeels uit de uitvoering verdwenen.

Prominenter aandeel van sterke vrouwen

De Amerikaanse regisseur Schele Williams wilde nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerken in haar Aida 2023: zij toont de historische periode waarin de volkeren van Egypte en Nubië even sterk waren tijdens hun oorlog, er was geen boven- of onderliggende partij. Naast mannen waren er ook veel vrouwelijke krijgers actief. Expliciete verwijzingen naar slavernij zijn verdwenen; Aida wordt nog wel gevangen genomen en als ‘dienstmaagd’ het Egyptische paleis binnengebracht, maar we zien dat Radames dit opzettelijk doet om Aida’s leven te sparen. In het paleis wordt Aida al snel benoemd tot ‘ hoofdkleder’ van prinses Amneris, en worden Aida en Radames verliefd op elkaar. Dat terwijl Radames al verloofd is met Amneris en wordt geacht om de nieuwe leider van Egypte te worden. Ook Aida raakt verscheurd. Door haar liefde voor Radames loopt zij het gevaar door haar eigen Nubische volk als verrader te worden gezien.

Aida (Gaia Aikman) en Radames (Naidjim Severina) in de musical ‘Aida’. Beeld Deen van Meer

Veel van de aanpassingen in het verhaal zijn begrijpelijk, zoals een prominenter aandeel van sterke vrouwen en het wegvallen van de tegenstelling tussen wit en zwart. De voorstelling wordt nu gespeeld door enkel acteurs van kleur, wat goed werkt. Er zijn Afrikaanse invloeden toegevoegd in muzikale en spirituele fragmenten, en vooral in bijzonder krachtige dans van choreograaf Darrell Grand Moultrie. Dit zorgt vlak voor de pauze voor mooie scènes in het Nubische district, de plek waar Aida samen is met haar eigen volk. De nummers Dans van de mantel en het gospellied Gezegend Nubië behoren tot de hoogtepunten van de voorstelling.

Stralend middelpunt: Gaia Aikman

Wat ook meehelpt is dat er drie sterke hoofdrolspelers zijn gecast. Stralend middelpunt is Gaia Aikman, die in haar rol van Aida gevoelig acteert en geweldig zingt. Naidjim Severina zet een mooie, twijfelende Radames neer, April Darby zingt sterk maar heeft een minder opvallend aandeel in het geheel als verwende dochter van de farao Amneris.

Na de speelperiode in Scheveningen zal Disney deze Aida verder gaan ontwikkelen voor andere landen. De musical kent nu al sterke momenten, maar overtuigt nog niet als geheel. Er is genoeg werk aan de winkel. Het deel na de pauze kan wel wat meer van die explosieve dans met Afrikaanse invloeden gebruiken, in plaats van enkel ballads. De decors zouden wel een tandje grootser mogen. We zitten immers bij een Disney-show en dat schept bepaalde verwachtingen. En die twee sterke openingsliedjes van Elton John mogen gerust terugkeren.

Aida Musical ★★★☆☆ Door Stage Entertainment en Disney Theatrical Productions. Liedteksten Tim Rice. Muziek Elton John. Regie Schele Williams. Vertaling Martine Bijl. 23/4, Afas Circustheater Scheveningen. Aldaar dagelijks te zien.

Teksten van Tim Rice De Britse schrijver Tim Rice (78) was zondag aanwezig op de wereldpremière van de vernieuwde Aida in Scheveningen. Als schrijver van liedteksten brak Rice in de jaren zeventig van de vorige eeuw door dankzij zijn samenwerking met componist Andrew Lloyd Webber. Het duo maakte o.a. de musicals Jesus Christ Superstar (1971) en Evita (1978). In 1986 schreef Rice samen met Björn Ulvaeus en Benny Andersson van Abba de musical Chess. Later vormde hij een succesvol duo met popster Elton John. Rice en John maakten samen de liedjes voor The Lion King, in 1994 als animatiefilm, in 1997 als hoogst lucratieve theatermusical.