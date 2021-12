Vermogende huishoudens zijn minder gul voor cultuur ondanks Geefwet

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Directeur Taco Dibbits heten de bezoekers welkom tijdens de heropening van het Rijksmuseum in juni dit jaar, toen musea na bijna een half jaar weer open mochten. Beeld ANP

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66), werd maandag aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Geefwet maakt het mogelijk om giften aan culturele organisatie met een ANBI-status voor 125 procent af te trekken bij de belasting. Wie bijvoorbeeld 100 euro schenkt aan een culturele instelling, mag dus 125 euro in aftrek brengen.

De Geefwet werd in 2012 ingevoerd, op het moment dat de overheid begon te bezuinigen op kunst en cultuur. De regeling zou meer mensen moeten prikkelen om culturele goede doelen te steunen, maar dat blijkt amper het geval. De drempel voor giftenaftrek is steeds vaker een obstakel voor het gebruik van deze aftrekpost onder huishoudens.

Die belemmering geldt niet voor vermogende huishoudens. Vermogende huishoudens die aan cultuur geven, steunen deze goede doelen met gemiddeld 295 euro per jaar. Maar dat zijn er steeds minder: gaf in 2011 nog 29 procent van alle vermogende huishoudens aan culturele goede doelen, in 2018 was dat gedaald tot 21 procent. Gecorrigeerd voor inflatie gaven vermogende huishoudens zelfs minder aan cultuur dan in 2015. Een verklaring voor die afname hebben de onderzoekers niet.

Het aantal bijdragen aan cultuur door huishoudens, bedrijven, fondsen en loterijen is gestegen van 293 miljoen (in 2011) tot 439 miljoen (in 2018). De cultuursector werft dus steeds meer inkomsten uit particuliere bronnen en is ondernemender, aldus het Centrum voor Filantropische Studies. Maar de sector blijft sterk afhankelijk van overheidssubsidies. Bedrijven zijn ongeveer evenveel blijven bijdragen aan cultuur. Zij geven voornamelijk via sponsoring en slechts beperkt via financiële giften.

De coronacrisis heeft de inkomsten, uitgaven en activiteiten van culturele instellingen sterk verstoord. De dalende eigen inkomsten (zoals kaartverkoop) konden niet worden opgevangen door private inkomsten en sponsoring. ‘Culturele instellingen blijken in zekere mate veerkrachtig te zijn: zij hebben hun activiteiten en programma’s aangepast’, aldus de onderzoekers. ‘Ze blijken minder veerkrachtig wanneer het aankomt op het genereren van vervangende inkomsten of het verlagen van de uitgaven.’