Vermoedelijk zelfmoordwapen Vincent van Gogh onder de hamer

De revolver, door AuctionArt ‘het beroemdste wapen uit de kunstgeschiedenis’ genoemd, wordt aangeboden door de nazaten van de voormalige eigenaar van de herberg van het Franse dorpje Auvers-sur-Oise, waar Van Gogh de laatste maanden van zijn leven doorbracht. Hij kreeg het wapen van een boer, die het in 1965 in de velden achter de herberg vond.

Er is een ‘hoge mate van waarschijnlijkheid’ dat dit het wapen is waarmee Van Gogh zichzelf in 1890 van het leven beroofde. Dat zegt Teio Meedendorp, senior onderzoeker van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Daar zijn drie redenen voor, stelt hij.

Ten eerste heeft het verroeste wapen tussen 1880 en 1900 in het veld gelegen – de periode waarin Van Gogh zichzelf doodde. Dat blijkt uit technisch en archeologisch onderzoek dat de Fransman Alain Rohan heeft laten uitvoeren voor zijn in 2012 gepubliceerde boek Aurait-on retrouvé l’arme du suicide? (Hebben we het wapen van de zelfmoord gevonden?).

Daarnaast komt het kaliber van het gevonden wapen, 7 millimeter, overeen met de verwondingen van Van Gogh. Meedendorp: ‘De schotwond moet zijn aangebracht met een wapen met zo’n klein kaliber. In eerste instantie mislukte de zelfmoordpoging. De kogel ketste af op een rib en zakte naar beneden.’

Tot slot is de plaats waar de boer het wapen in 1965 heeft gevonden een indicatie dat het inderdaad om het zelfmoordwapen van Van Gogh gaat. 36 uur na de mislukte zelfmoordpoging zou Van Gogh, die aan psychoses en depressies leed, aan zijn verwondingen overlijden. In die uren, zegt Meedendorp, zou hij aan bekenden hebben verteld dat hij zich in de velden achter de herberg heeft beschoten.

Hoewel het dus zeer waarschijnlijk is dat dit het zelfmoordwapen is, zal daar volgens Meedendorp nooit definitief uitsluitsel over komen. ‘Vingerafdrukken zitten er niet op.’