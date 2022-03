Vermindering van accijns op brandstof is sabotage van de sancties

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is overkomen of opgevallen op de weg en in de berm.

Het ideale persoonlijke sanctiepakket bevat de hiernavolgende elementen.

Koud douchen voor Kiev.

De verwarming uit, want dat zal Poetin leren.

Middelvinger omhoog bij het passeren van Zuidas en ducttape plakken op de kleppen van de her en der over het land verstrooide brievenbussen waarachter het geld van de oligarch schuilgaat.

Niet per ongeluk op een partij stemmen die Russische propaganda verspreidt. Ook niet met opzet.

Je niet als een idioot gedragen tegenover de eigenaar van de Russische supermarkt, want die staat hier volledig buiten.

De benzineauto de deur uit.

Dat laatste is nog best een ding. Want de trend heet al jaren ‘elektrisch’ en op de pagina hiernaast worden voornamelijk stekkerauto’s gerecenseerd, en van de nieuw verkochte auto’s was in 2021 al bijna 30 procent geheel of gedeeltelijk CO2-uitstootvrij (afgelopen januari zakte het aandeel overigens iets daaronder, naar 22 procent, volgens het ministerie van Economische Zaken), en het straatbeeld is inmiddels vergeven van de Tesla’s Model 3.

Maar er worden in dit land nog zoveel benzine- en dieselkilometers afgelegd (ja, ook wij, benzine, nog steeds, uit pure keuzestress die lamlendigheid veroorzaakt, want Tesla: ieuw, en een Kia Niro: serieus?), dat het kabinet het nodig vond om de accijns op autobrandstof per 1 april aanstaande te verlagen – 17 cent op benzine, 11 cent op diesel.

Het is een wonderlijk gebaar dat het persoonlijke sanctiepakket van hierboven saboteert, een gebaar dat tegen de trend in gaat bovendien, en tegen het zelfopgelegde doel om in 2050 een emissievrij wagenpark te hebben in Nederland. En het is een wonderlijk gebaar omdat het niet ondenkbaar is dat de benzineprijs over twee weken, wanneer de accijnsverlaging ingaat, aanzienlijk lager zou kunnen zijn dan op het moment dat in paniek besluiten zijn genomen. Omdat de oorlog, de olieaanvoer, de vraag en de markt er per 1 april heel anders bij zouden kunnen liggen. Afgelopen weekend liep de eerste schrik al uit de benzineprijs en daalde hij licht.

Wat blijft, ondanks alles: dat het aandeel geheel of gedeeltelijk elektrisch in het wagenpark groeit. Opvallend vaak in een private-lease constructie: vaste maandlasten voor een auto die niet de jouwe is of wordt. Wat ook blijft: dat zo’n elektrische of hybride aanschaf steeds vaker een tweedehandsaanschaf is, waarbij garantie op de batterij van groot belang is.

Wat het meest blijft: keuzestress en lamlendigheid bij de oude benzineauto.