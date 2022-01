Vermakelijk wetenschapsboekje van Dolf en Jim Jansen

U staat op een bruiloft, afstudeerborrel, het afscheid van een collega of andere officiële gelegenheid, iemand heft het glas en zegt: ‘We hebben voor de gelegenheid een ABC voorbereid.’ Dan weet u al: deze middag is verpest. In de handen van onervaren vertellers kunnen de 26 letters van ons alfabet schier eindeloos voelen.

Gelukkig blijkt het in alle betekenissen vlugge boekje DNA tot Z van journalist Jim Jansen en cabaretier Dolf Jansen – inderdaad, het zijn broers – de uitzondering die de regel bevestigt. Waar broer Jim een la bekende Nederlandse onderzoekers opentrok – denk aan mensen als Robbert Dijkgraaf, Marcel Levi en Ionica Smeets – en hen interviewde over de wetenschappelijke actualiteit, schreef broer Dolf bij elk interview een column die, heel losjes, over hetzelfde onderwerp gaat.

Natuurlijk is niet élke column, élk interview en élke letter raak maar wanneer een boek al freewheelend in twee pagina’s van journalistiek, naar Donald Trump, naar tekenfilmfiguur Barbapapa en tot slot naar kleine piemels kan schakelen, doet het gewoon een heleboel goed.

Jim Jansen en Dolf Jansen: DNA tot Z. Fontaine; € 12,50.