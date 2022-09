Verloedering in een treurig Marokko: het romandebuut van Rafael Chirbes is eindelijk vertaald

De in 2015 veel te vroeg overleden Rafael Chirbes kon in romans als Oude vrienden, Crematorium en Aan de oever als geen ander mopperen op Spanje. In zijn debuutroman Mimoun, waarvan nu eindelijk een vertaling is verschenen, is Marokko het projectiescherm van Chirbes’ donkere visie op het bestaan. Aan het woord is de Spanjaard Manuel, die naar Marokko vertrekt om daar te werken aan een boek en intussen als docent zijn brood te verdienen. Na een kort verblijf in Fez vestigt hij zich in Mimoun, waar hij niet vrolijker wordt van de eenzame buitenlanders die daar het einde van hun leven lijken uit te wonen. De seksuele contacten met Marokkaanse mannen fleuren hem evenmin op, terwijl zijn overvloedige alcoholgebruik ook niet echt helpt. Geen wonder dus dat het schrijven stil komt te liggen. Zelfs lezen is er niet meer bij.

Manuel heeft een dagtaak aan zijn verloedering. Chirbes brengt dat doeltreffend in kaart in sobere, feitelijke bewoordingen en is daarbij niet zuinig met de tikken die hij uitdeelt aan Marokko. ‘Dat land zoog ons allemaal leeg’, zo laat hij zijn personage onomwonden denken. En ook: ‘De regen toonde Marokko in al zijn treurigheid, legde de zieke ingewanden van het land bloot en spreidde ze uit over de modderige groenten op de markten, de onbegaanbare wegen en de naar natte wol en smerigheid stinkende cafés.’ Als je zo denkt over een land kan het natuurlijk nooit wat worden.

Rafael Chirbes: Mimoun. Uit het Spaans vertaald door Eugenie Schoolderman. Vleugels; 109 pagina’s; € 23,95.