Verliefd! Maar wat als het een spionne is?

Leden van de Internationale Brigade in de Spaanse Burgeroorlog. Beeld Getty Images

Catalonië, 30 juni 1938

Will is teruggekomen uit Barcelona. Hij heeft een vrouw! Lach niet, het is ernst. Hij heeft haar ontmoet op de terugweg in de trein. Zij moest naar Lerida. Zonder een paspoort. ‘Salvo conducto’ noemen we dat.

Toen ik hem een verwijt maakte dat het een spionne kon zijn, werd hij woest. Nee dat kon niet, zo’n open gezichtje, dat kon geen spionne zijn. Met weemoedige blik bekijkt hij de foto die bereids is tevoorschijn gehaald.

Het grote, overweldigende is over hem gekomen. Met meelij denk ik aan Villa, de Andalusische, aan Maria uit Tarragona, aan Panche uit Fuliola en niet te vergeten aan Magdalena, die tien minuten verder woont.

Er licht iets in zijn ogen als hij vertelt dat ze in Reus uit de trein zijn gestapt en naar de alcade (burgemeester) zijn geweest om haar een salvo conducto te bezorgen. Hoe zij ondanks het feit dat ze elkaar slechts enkele uren kenden reeds samen in een hotel sliepen.

Ik kan de gedachte niet van mij afzetten dat het een spionne of iets dergelijks is. Toch zal ik er niet meer over spreken. Alleen vraag ik Will: ‘Waarom moest zij zonder papieren reizen?’

Hij kijkt mij vernietigend aan en zegt: ‘Stik jij.’

‘Willi, onthoud dit. We zijn hier gekomen om land en volk te helpen verdedigen, niet om onze zinnen te verliezen aan een vrouw.’

Some of the 3,000 members of the International Brigade, consisting of Poles, Czechs and Germans, entering the border town of Le Perthus with the retreating Republican Army, during the Spanish Civil War. (Photo by Keystone/Getty Images) Beeld Getty Images

Evert Ruivenkamp (1915-1943). Ingekort fragment uit Een Hollandse jongen aan de Ebro –Dagboek van een Spanjestrijder. Jurgen Maas, 2022.