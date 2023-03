Verleiding of misleiding: in hoeverre berusten de economische donderpreken van De Verleiders op de waarheid?

De Verleiders in ‘Door de bank genomen: tien jaar later’. Beeld Raymond van Olphen

Alsof ze weer in de schoolbanken zaten, en niet op het rode pluche van het Kennemer Theater in Beverwijk. Amper was het doek vorige week donderdag opgegaan voor Door de bank genomen: tien jaar later, de nieuwe voorstelling van De Verleiders, of de toeschouwers kregen een onverwachte overhoring economie voor de kiezen.

‘Wat is geld? De drie functies?’, vroeg George van Houts.

‘Ruilmiddel! Rekenmiddel! Spaarmiddel!’, klonk het vlotjes uit de zaal.

‘Wie maakt ons geld?’, wilde Victor Löw weten.

‘De private banken!’, riep het publiek vrijwel unisono.

‘En je geld op de bank, is dat van jou of van de bank?’, ging Van Houts verder. ‘Ik wil vingers zien! Wie zegt: mijn geld?’

De weinigen die bedeesd hun vinger opstaken, kregen een uitbrander. ‘Fout! Meteen na het storten is al jullie geld juridisch eigendom van de bank.’

‘Nou, beter dan Zutphen!’, loofde Pierre Bokma de Beverwijkse leerprestaties. Hun dikke voldoende was niet verwonderlijk, want op Bokma’s vraag wie een kleine tien jaar geleden ook al in de zaal had gezeten bij het geruchtmakende eerste deel van Door de bank genomen, staken veel toeschouwers hun hand op.

‘Dat was geweldig, toch?’, riep Bokma enthousiast. ‘Revolutionair theater! Iedereen sprak erover. Die voorstelling kwam bij de banken aan als een mokerslag!’

Jonathan Witteman is verslaggever economie voor de Volkskrant en schreef afgelopen jaren over onder meer sociale zekerheid, ongelijkheid en technologie.

Honderdduizend theatergangers zagen van 2014 tot 2016 Door de bank genomen, een bastaardvorm van satire, agitprop en economieles, waarin De Verleiders onder een trommelvuur van violen de schepping van geld op de korrel namen. Het stuk leidde tot een Tweede Kamerdebat, een deftig rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en een door 120 duizend mensen ondertekend burgerinitiatief om geldschepping in publieke handen te leggen.

Het succes van de anti-bankenvoorstelling was zo stormachtig dat De Verleiders zelfs mochten optreden bij De Nederlandsche Bank, de hoeder van het bancaire stelsel. En zo kreeg ook een zaal vol centrale bankiers te horen dat het tijd was voor revolutie. ‘De klinkers uit de straten en op naar de Zuidas en het Binnenhof!’

Wie zijn De Verleiders? De Verleiders is een los-vast theatercollectief rond theatermakers en schrijvers George van Houts en Tom de Ket, met verder vaak vaste rollen voor Leopold Witte (ook regie), Victor Löw en Pierre Bokma, bij de nieuwste editie aangevuld met Linde van den Heuvel en Adam Kissequel. De gelegenheidsgroep bestormde in 2012 de Nederlandse theaters met een uiterst succesvolle hybride vorm van cabaret, theater en onderzoek. De Volkskrant omschreef De Verleiders I: De casanova’s van de vastgoedfraude als vlijmscherpe satire, ontregelende stand-upcomedy, en ‘toptheater’. Sinds die eerste hit bij publiek en kritiek rijgen De Verleiders hits en missers aan elkaar. Het tweede deel, over de boekhoudfraude bij Ahold, was matig, maar met deel drie, Door de bank genomen, schoten De Verleiders opnieuw in de roos. Daarna volgden onder meer Slikken en stikken (2016), over medicijnzwendel, Stem kwijt (2017), over democratie en actievere participatie van de burger, en De Verleiders Female (2019), een halfhartige poging tot diversiteit in hun mannenbolwerk. Behalve theatermakers zijn De Verleiders graag geziene talkshowgasten, die her en der op tv hun niet altijd even gefundeerde beweringen vaak onweersproken mogen verkondigen. Dat leidde in 2019 tot een relletje rond de productie #niksteverbergen. Aan tafel bij De wereld draait door beweerden De Verleiders zo veel onzin over privacy en de AIVD dat zelfs minister Kajsa Ollongren er kritisch over twitterde. De Verleiders nuanceerden daarop hun beweringen en gingen met Ollongren in gesprek. De voorstelling #niksteverbergen kreeg in De Volkskrant overigens vier sterren.

De timing van het vervolg, Door de bank genomen: tien jaar later, kan nauwelijks beter: de voorbije week toonde weer eens hoe wankel banken zijn. Op de woensdag van de officiële première bleek het Zwitserse Credit Suisse in zwaar weer te verkeren, terwijl de Silicon Valley Bank onlangs al failliet ging.

Een goed moment dus om vier beweringen uit de oude en de nieuwe voorstelling van De Verleiders eens tegen het licht te houden, temeer omdat ze de afgelopen tien jaar met hun geldkritiek uitgroeiden tot graag geziene gasten aan talkshowtafels. Stoelen hun economische donderpreken op waarheid, of zijn De Verleiders misleiders?

Tom de Ket, George van Houts, Pierre Bokma, Leopold Witte en Victor Löw in ‘De Verleiders III: Door de bank genomen’. Beeld ANP

‘97 procent van ons geld, bijna al ons geld dus, wordt gemaakt door banken. De particuliere, commerciële banken.’

Dit Verleiders-citaat klopt: private banken zoals ABN Amro, ING en Rabo scheppen het gros van ons geld, ongeveer 95 procent, het zogeheten girale geld. Alleen de resterende 5 procent, het chartale geld – munten en bankbiljetten – danken we aan centrale banken.

Banken creëren geld door kredieten te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer iemand voor 100 duizend euro een hypotheek afsluit. Zoals De Verleiders beschreven: ‘De bank typt op de computer een getal in – 100 duizend – en zet dat getal achter uw rekeningnummer.’ En presto, 100 duizend kakelverse euro’s.

Dit is overigens niet nieuw. Econoom Arnold Heertje schreef er al over in zijn beroemde boek De kern van de economie (1962), waaruit generaties Beverwijkers en hun landgenoten de beginselen van het geldwezen leerden. Al eeuwenlang scheppen bankiers geld via kredieten, al ging dit vroeger dan met ganzeveer of kroontjespen, waarmee ze schulden optekenden in grootboeken.

Historisch gezien zijn geld en schuld onlosmakelijk verbonden als kip en ei, constateert Ewoud Jansen, schrijver van het boek Geld, schuld & banken. Zo gaat de geldwissel, de voorloper van bankbiljetten, zelfs terug tot de Babylonische koning Hammurabi (18de eeuw v.Chr.).

‘Stel je een gemeenschap voor zonder geld’, vertelt Jansen. ‘Een boer heeft een lekkende schuur en vraagt de timmerman het dak te repareren. Het probleem is alleen dat de graanoogst nog niet rijp is, dus die boer heeft niks om mee te betalen. De boer schrijft daarom een schuldbekentenis uit aan de timmerman voor een aantal zakken graan. Als de timmerman vervolgens naar de slager gaat, zegt hij: ‘Ik kan je nog niet in graan betalen, maar ik heb wel een vordering op de boer. Wil je niet een deel van mijn vordering overnemen?’ Op dat moment begint zijn schuldbekentenis dus te circuleren als betaalmiddel.’

‘Alle geld wordt gecreëerd uit lucht. Zoals Rothschild zei: ‘Out of thin air.’’

De Duitse filosoof Joseph Vogl beschreef in Das Gespenst des Kapitals (2010) hoe geld door de eeuwen heen steeds spookachtiger is geworden. Van oudsher waren bankbiljetten eigenlijk veredelde bonnetjes, die je bij een bank kon inruilen voor gouden of zilveren munten. Dat deden mettertijd steeds minder mensen, waardoor bankbiljetten een betaalmiddel op zich werden. In onze tijd, waarin poen vaak weinig meer is dan cijfertjes op een scherm, is geld spookachtiger dan ooit.

Maar creëren banken dus geld uit lucht, zoals De Verleiders beweren? Kletskoek, vindt Ewoud Jansen. Neem hypotheken: banken transformeren daarmee onze toekomstige loonstrookjes – oftewel de pak ’m beet dertig jaar aan salaris die een koper in spe zal moeten verdienen om een huis af te betalen – in geld in het hier en nu. Zonder deze ‘liquiditeitstransformatie’ zou een eigen woning voor de meesten onhaalbaar zijn, want met toekomstige verdiensten kun je geen brood kopen, laat staan een huis.

Bovendien: als banken geld uit lucht kunnen creëren, waarom moesten ze in 2008 dan met tientallen miljarden euro’s gered worden? Het probleem is dat onze banksaldi ook schulden zijn – van de bank aan ons, welteverstaan, zegt Jansen. ‘De schuldeisers van banken, dat zijn wij. Tijdens de crisis heeft de overheid de facto niet de bankiers gered, maar onze banksaldi.’

Tegelijkertijd hebben De Verleiders zeker een punt dat onze (hypotheek)schulden de afgelopen decennia zijn geëxplodeerd, en dat veel mensen zo veel schulden torsen ‘dat ze die van z’n lang-zal-ze-leven nooit meer terug zullen kunnen betalen’. De kredietcrisis was hiervan het toonbeeld, ziet econoom Casper de Vries, een van de auteurs van het WRR-rapport Geld en schuld. ‘Banken zijn te los geworden met leningen verstrekken, deels ook door het wegvallen van de druk van contant geld.’

Vroeger kende het girale geldverkeer bovendien nog publieke instellingen, zoals de Postbank. ‘Mijn vader en zijn vader zaten helemaal niet bij een bank, ze zaten bij de Postgiro!’, zei Löw in Door de bank genomen. Nu private banken het rijk alleen hebben, is er een paradox ontstaan, constateerde de WRR: banken opereren steeds commerciëler, terwijl ze tegelijkertijd vrijwel het alleenrecht kregen op een publieke taak, het betalingsverkeer. Het is terecht dat De Verleiders hier aandacht voor vroegen, vindt De Vries.

Bijkomend probleem is dat banken hun geldscheppingsmacht de afgelopen decennia vooral hebben gebruikt om geld uit te lenen voor het kopen van bestaande bezittingen, zoals huizen en aandelen, in plaats van voor nieuwe huizen, bedrijven of investeringen, schrijft de Duitse socioloog Aaron Sahr in zijn boek Keystroke Capitalism (2022). Dit heeft de prijzen van huizen zo opgejaagd dat ze nu voor velen onbetaalbaar zijn.

‘Openbaar vervoer, post en telefoon, gezondheidszorg, energie, water en dus ook Giroblauw-houdt-van-jou: alles kwam in handen van kortetermijndenkende aandeelhouders en winstmaximalisatie najagende kooplieden’, concludeerde Löw. ‘Het sociale kapitaal van deze nutsbedrijven werd verkwanseld, vernietigd.’

‘...terwijl de grote massa van mensen, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen die het kapitaal ontleent aan dit systeem, hun last zal dragen zonder te klagen, en misschien zelfs zonder te vermoeden dat het systeem hun belangen schaadt.’

Verleiders-gangmaker George van Houts ontpopt zich de laatste jaren als complotdenker, zoals hij in de nieuwe voorstelling met zelfspot aanstipt. In zijn theatercollege Kom Plot betwistte Van Houts de officiële lezing over de aanslagen van 9/11. Over het World Economic Forum twitterde hij, nadat de Oekraïne-oorlog was uitgebroken: ‘De WEF-(destabiliserings)agenda hopt van punt naar punt. Heel erg knap en de massa heeft niets door...’

In 2019 bood Van Houts excuses aan nadat hij had beweerd dat de AIVD mensen als terrorist aanmerkt wanneer ze in bepaalde wijken wonen en een zak kunstmest kopen.

Waarschijnlijk onbedoeld ademde ook Door de bank genomen een complotsfeer. Net als meer critici van het geldstelsel strooiden De Verleiders namelijk kwistig met (vermeende) citaten van de Rothschilds, de beroemde Joodse bankiersfamilie, zonder eerst kritisch bronnenonderzoek te doen. Dat was geen overbodige luxe geweest, omdat de Rothschilds al sinds de Slag bij Waterloo figureren als slinkse marionettenspelers in allerhande antisemitische samenzweringstheorieën.

Wie naar de bron van het bovenstaande citaat uit Door de bank genomen speurt, dat De Verleiders ook in interviews graag aanhaalden, vist al snel in bruine wateren. Nazipropagandist Ulrich Fleischhauer populariseerde de spreuk in zijn antisemitische traktaat Die echten Protokolle der Weisen von Zion (1935). Daarin borduurde hij voort op de beruchte ‘Protocollen van de wijzen van Sion’, de uit de duim gezogen notulen van een vergadering van Joodse leiders in het Zwitserse Basel, waarin zij een greep naar de wereldheerschappij zouden hebben beraamd.

Fleischhauer baseerde zich op meldingen in Amerikaanse kranten, waarvan de oudste in 1894 in de Mohave County Miner stond. Daarin prijkte het citaat in een vermeende brief uit 1863 van ‘de gebroeders Rothschild’ aan Wall Street-firma ‘Ikleheimer, Morton & Vandergould’. Dat in de archieven verder elk spoor van dit bedrijf ontbreekt, is niet vreemd gezien de naam van de laatste firmant. ‘Vandergould’ – Van der Goud, maar dan anders – was destijds een veelgebruikte naam voor persiflages op Vanderbilt, de steenrijke Amerikaanse familie met Nederlandse wortels.

Het is vast een ongelukkig foutje dat Bokma tijdens de voorstelling, meteen na het voordragen van het onzincitaat, uitgerekend begon over Basel, de plek waar de Protocollen van de wijzen van Sion zouden zijn opgetekend. ‘Er staat in Basel, Zwitserland, een kantoorkolos, een ronde toren van staal, steen, beton en glas’, zei Bokma met dreigende stem.

Bokma doelde op het hoofdkantoor van de Bank for International Settlements (BIS), de ‘bank der centrale banken’. In de nieuwe Verleiders-voorstelling Door de bank genomen: tien jaar later speelt de BIS ook een schurkenrol. Pierre Bokma vertolkt BIS-topman Agustín Carstens daarin steevast met demonische Spaanse slis.

‘De centrale banken hebben iets bedacht: een digitale vorm van publiek geld. Veilig geld. Precies waar wij als De Verleiders tien jaar geleden voor hebben gepleit. Dit wordt de CBDC – Central Bank Digital Currency.’

De BIS is gangmaker achter de central bank digital currency (CBDC), een publieke, digitale munt van centrale banken waarmee Europeanen mogelijk vanaf 2025 kunnen gaan betalen, ter concurrentie van private banken.

‘Het verdienmodel van De Verleiders hangt af van complottheorieën over elites die parasiteren op het onwetende volk’, zegt Ewoud Jansen. ‘Nu richten ze hun pijlen op de CBDC, en suggereren ze dat de overheid niet te vertrouwen is.’

Zo vijandig lijken De Verleiders echter niet te staan tegenover de CBDC, al waarschuwen ze wel voor de privacygevaren. De overheid – op toneel gepersonifieerd door Victor Löw – zou ermee kunnen controleren of onze uitgaven wel ‘CO 2 -neutraal’ en ‘stikstofdepositievrij’ zijn, en of ‘vrouwen met baarmoeder’ er niet te veel ‘genderbevestigende make-up’ mee kopen.

Curieus, noemt de Duitse socioloog Aaron Sahr de CBDC-kritiek van De Verleiders. ‘In potentie kan de overheid al ons girale geld op private bankrekeningen ook volgen, en die vormen een veel groter deel van het geldstelsel.’

WRR-lid Casper de Vries denkt er anders over. ‘Ik zat in het publiek tijdens een try-out in Vlaardingen, en iedereen – mijn vrouw incluis – was laaiend enthousiast’, zegt hij. ‘Ik vind het knap hoe De Verleiders het publiek telkens weer weten aan te spreken. Het is goed dat ze druk op de ketel zetten, zodat onze privacy straks goed gewaarborgd is met de CBDC.’

Hoewel De Verleiders in de aankondiging van hun nieuwe voorstelling schrijven dat er ‘10 jaar later NIETS veranderd is’ in de financiële wereld, klinkt er voor hun doen toch enige hoop door in Door de bank genomen: tien jaar later. ‘Met de CBDC krijgen jullie een nieuwe kans’, laten De Verleiders een nogal beroemde historische figuur prediken. ‘Alle grote veranderingen begonnen van onderaf. Dus grijp de tak van de macht en trek eraan, net zolang totdat de vruchten op de grond vallen!’