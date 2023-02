‘Verkracht aan het front’ is hartverscheurende televisie

Verkracht aan het front heet de documentaire waarin de gelouterde Belgische journaliste Inge Vrancken in Oekraïne en Bosnië onderzoek doet naar seksueel geweld in oorlogstijd. Zaterdag zond Canvas op primetime deel 1 uit van twee keer een half uur: het bekijken wordt aanbevolen. Hartverscheurende televisie, getuigend van moed, van zowel de geïnterviewde vrouwen als van Vrancken.

De durf van de documentairemaker houdt niet alleen verband met fysieke risico’s: er fluiten bij het filmen geen kogels door de Oekraïense lucht. Vranckens moed blijkt ook uit de onderwerpkeuze: willen vrouwen voor de alziende camera praten over zoiets verschrikkelijks als (meervoudige) verkrachting door Russische soldaten? Willen ze niet, onmogelijk maar toch, het noodlot verdringen?

Halina in de documentaire ‘Verkracht aan het front’ van Inge Vrancken. Beeld Canvas

Door onzekerheden omgeven is de Oekraïense zoektocht, en ik kan me voorstellen dat een tv-journalist een onderwerp verkiest dat de oorlogsgruwel, zoals verpulverde flatgebouwen, lijken en artillerievuur, iets – excusez le mot – gemakkelijker verbeeldt. Het getuigt van gevoel voor urgentie dat de VRT zo’n zware uitzending programmeert op het populairste tijdstip.

Het valt Vrancken, die in Oekraïne meereist met twee procureurs die bewijs van Russische misdaden verzamelen, inderdaad niet mee om vrouwen te vinden die willen getuigen over het seksuele geweld. Taboe, te schaamtevol. Nee, dat gebeurde hier niet, vertellen twee vrouwen Vrancken. Maar als het interview voorbij is, fluisteren ze besmuikt en valt toch een voornaam. Onverrichterzake zoekt Vrancken verder. Dan ontmoet ze Halina, een oudere vrouw die vertelt hoe ze in Irpin door twee Russische soldaten, twintigers, werd bedreigd. De een bleef buiten in de tuin, de ander drong haar het huis in: ‘Kleed je uit of ik vermoord je.’

Voor haar geestesoog voltrekt zich weer de misdaad. ‘Waarom doe je dit? Ik ben oud’, riep ze geknield. Buiten vroor het tien graden. De soldaat joeg haar door de tuin, scheurde haar blouse en ondergoed van het lijf, volgde met de loop van zijn machinegeweer de contouren van haar lichaam. Rende achter Halina aan, naar binnen. ‘Hij gooide me op de sofa en...’ In de lange stilte liggen de verschrikkingen die volgden besloten. De camera registreert haar gezicht van nabij, een pijnlijke grimas voor elke herinnering.

Na de Oekraïense actualiteit zoekt Vrancken in Bosnië naar de sporen die massaverkrachtingen tijdens de Joegoslavische oorlog in 1992-1993 hebben nagelaten. De schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen tussen de 20 en 50 duizend – schandelijk onnauwkeurig, bij gebrek aan accurate documentatie. Vrancken bezoekt een hotel waar honderden vrouwen zijn verkracht en omgebracht. ‘Er is geen kamer waar níét een vrouw is vermoord’, vertelt een overlevende, die weet dat de inrichting van het hotel nog hetzelfde is als destijds. Hoe kan het, vraagt ze zich af, dat iemand hier rustig slaapt?

In deel 2, zaterdag, praat Vrancken met mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Een onderwerp met zo mogelijk nóg meer taboes omgeven.