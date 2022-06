Verkleedsessies, catwalkdefilés en spelletjes met genderrollen: dat is het werk van choreograaf Trajal Harrell

‘Deathbed’ van Trajal Harrell, deel 1 van Porca miseria. Beeld Orpheas Emirzas

Als 8-jarig jochie begon Trajal Harrell (49) op maandag en woensdag met gymnastiekles in het zuiden van Amerika. Zijn grootvader kwam hem steevast ophalen. Wat die niet wist: Harrell had de eindtijd een uurtje verlaat. Daardoor kon hij stiekem elke keer naar de balletles kijken, van meisjes na hem. ‘Daar ligt mijn kiem als choreograaf. Het ging mij niet om te gluren naar pliés en tendu’s in zwarte en roze maillots. Wel om de schoonheid van het ritueel waarin die passen werden georganiseerd. Ik wilde de onderliggende structuur begrijpen’, vertelt de Amerikaanse performer en choreograaf in Schauspielhaus Zürich, waar hij sinds 2019 een bijbehorend dansensemble leidt.

Het was voor zijn omgeving in Douglas in Georgia ondenkbaar dat een zwarte jongen als hij zélf die balletlessen zou volgen. Bovendien: in zijn familie stond hij bekend als diegene die niet kon dansen en iedereen in het dorp riep altijd dat Harrell liep als een meisje. Nu, veertig jaar later, is die zacht vloeiende, feminiene bewegingsstijl een van zijn handelsmerken. Ook tijdens het eerste deel van de trilogie Porca miseria (‘Ellendige zeug’), die het Holland Festival komend weekend presenteert, staat hij halverwege van de vloer op en heft zijn handen draaiend naar de lucht. Soepel wiegt hij zijn heupen en benen heen en weer op de verontrustend hoge stem van Anohni. ‘Oh mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above?’ Harrell danst een rondje met gesloten ogen, om daarna weer tussen de toeschouwers in de Kunsthalle van Zürich neer te zijgen. Begin maart presenteert hij in Duitsland drie van zijn projecten, waaronder dit recente Deathbed (2022), deel één van de festivaltrilogie.

‘Maggie the Cat’, het derde deel uit Porca miseria van Trajal Harrell. Beeld Tristram Kenton

De tien andere performers uit Harrells bonte gezelschap vervolgen geconcentreerd hun muzikale verkleedritueel. Tijdens Deathbed nemen ze continu plaats achter hun pootloze pianokrukken, als marskramers die hun handeltje van parfumflesjes en kralenkettingen erin opbergen. Tientallen keren verdwijnen ze dansend achter houten kamerschermen om zich weer een andere uitdossing aan te meten. Gele bontjassen, goedkope sloffen, mouwloze T-shirts die tot hoofddoek worden gevouwen, wijde broeken met soms de kaartjes er nog aan, hoofdtooien van kralensnoeren, alles wordt uitbundig gecombineerd. Totdat aan het slot één danser op een hoog sterfbed door de rest wordt weggedragen, bedolven onder de doeken, lappen en kleren.

Dit komen en gaan van transformaties – zogeheten looks – op een (nu vierkante) catwalk is hét kernmerk van Harrells performancestijl. Er gaat een historie van jarenlange fascinaties achter schuil, onderzoek naar geschreven én ongeschreven dansgeschiedenis, naar avant-garde kunst en popcultuur. Wie Harrells vier uur durende trilogie dit weekend op waarde wil schatten – voor het eerst zijn de drie delen achter elkaar te zien – doet er verstandig aan zich te verdiepen in de herkomst.

‘O Medea’, het tweede deel uit Porca miseria van Trajal Harrell. Beeld Andreas Simopoulos

Wat als?

Harrell, die aan de Yale-universiteit filosofie en kunstgeschiedenis studeerde en in New York (post)moderne danslessen volgde bij Yvonne Rainer en leerlingen van Trisha Brown en Martha Graham, brak internationaal door met zijn serie Twenty Looks Or Paris Is Burning at the Judson Church (2009-2017), deels ook in Nederland vertoond. Startpunt voor deze inmiddels beroemde serie denkbeeldige ontmoetingen tussen postmoderne danspioniers en homo- en transseksuelen uit de vogueingscene is Harrells slimme vraag: ‘Wat zou er gebeurd zijn als een latino in 1963 vanuit de vogueballs in uptown Harlem zou zijn gaan optreden tussen de witte postmoderne danspioniers in de Judson Church in downtown New York?’

In werkelijkheid waren dit totaal gescheiden danswerelden. In die (echt bestaande) kerk draaide de revolutie om het verwerpen van bestaande danstalen uit moderne dans en klassiek ballet plus bijbehorende theatrale opsmuk. Begin jaren zestig werd daar de vrijheid bevochten om elke minimale beweging eveneens dans te laten zijn, zoals lopen, kruipen, wandelen en rennen.

De vogueballs, later populair en commercieel geworden door Madonna, zijn het decor van een andere emancipatiebeweging. Voguers annexeerden catwalkloopjes uit de glamoureuze modewereld om nadrukkelijk zichzelf te mogen zijn en zich elke eclectische, fantasierijke look of genderrol te mogen aanmeten. Zie de beroemde film Paris Is Burning (1990), de documentaire over de subcultuur van dragqueens in de jaren tachtig.

Sinds deze hypothetische wat-alsvraag keren verkleedsessies, catwalkdefilés en spelletjes met genderrollen steevast terug als organisatieprincipe in al Harrells werk, echter wel vol hypnotiserende herhalingen en minimale dansposes op fictieve hoge hakken. ‘Bestudeer loopjes van voetgangers en je leert zo veel over sociaal gedrag in onze maatschappij. Daarom vind ik een catwalk in een voorstelling zo fijn werken. Daarop kan ik sociale processen heupwiegend spiegelen en het publiek er van alle kanten naar laten kijken.’ Het hoog op de tenen lopen, inmiddels eveneens een terugkerende motief bij Harrell, gaat volgens hem al terug op dansvormen aan het hof van Louis XIV. ‘Dus de begintijd van het ballet.’

Wel maakt hij nadrukkelijk een disclaimer: ‘Ik ben zelf geen voguer en ook geen ambassadeur ervan. Ik zou de competitie op dat hoge niveau van die balls nooit aan kunnen. Ik ben erdoor gefascineerd omdat ik altijd op zoek ben naar fluïde identiteiten van het zwarte, dansende lichaam.’

Hoochie koochie

In zijn voorstelling voor Festival Avignon, Caen Amour (2017), dat jaar ook in Rotterdam gedanst, onderzoekt Harrell het exotische vrouwenlichaam in oriëntaalse buikdansvormen zoals hoochie coochie, een vroege voorloper van vaudeville en striptease. ‘Ieder jaar nam mijn vader mij mee naar de dorpskermis en mocht ik met vriendjes het reuzenrad in. Steevast parkeerde hij ons daarna bij de suikerspinnenkraam en was hij een tijdje onvindbaar. Al snel kreeg ik door dat hij naar naakte buikdanseressen ging kijken. Hoewel ik ze nooit live heb gezien, bepaalden die hoochiecoochieshows mijn eerste beeld van een livedansvoorstelling.’ Harrell zou er ook een performance-installatie over maken, Hoochie Koochie (2017), de eerste solovoorstelling in de kunstgalerie Barbican in Londen.

Komend weekend zet Harrell in de trilogie eveneens drie vrouwen centraal. Deel één, Deathbed, is een ode aan de pionierende Afro-Afrikaanse antropoloog, choreograaf, actrice en burgerrechtenactivist Katherine Dunham (1909-2006), voorvechter van Braziliaanse en Caribische dans en in de jaren vijftig van de vorige eeuw oprichter van de eerste internationaal toerende zwarte dansgroep. Dunham had veel succes met revues op Broadway, maar weigerde op te treden in gesegregeerde theaters. Op haar 83ste ging ze ondanks haar artritis nog 47 dagen in hongerstaking uit protest tegen het terugsturen van Haïtiaanse vluchtelingen. ‘Kort voor haar dood ontmoette ik haar bij toeval, omdat een vriendin mij meenam. Ik had geen idee welke legende daar in bed lag. Om haar heen waren verzorgsters continu in de weer met haar goed te leggen en het opschudden van kussens. Ik heb zo’n spijt dat ik haar niet meer heb kunnen vragen hoe ze stand hield door zich niet te confirmeren. En over haar ontmoetingen met Japanse butohkunstenaars. In de slotceremonie van Deathbed probeer ik dat gemis met een licht eerherstel goed te maken.’

Een andere rehabilitatie voltrekt zich in deel twee, de dansfilm O Medea, gewijd aan de hoofdpersoon uit de Griekse tragedie Medeia (431 v.Chr.) van Euripides. ‘Medea heeft vooral een reputatie als meedogenloze kindermoordenares. Maar ik wil sympathie voor haar opwekken. Medea heeft huis en haard moeten ontvluchten voor haar man en vervolgens ruilt hij haar opportunistisch in voor een betere partij. Ze kan in dat vreemde land geen kant meer op en wordt gek van liefdesverdriet en rouw.’

En tot slot wijdt Harrell het laatste deel, de voorstelling Maggie the Cat, aan het stoere, bij vlagen hysterische personage uit Tennessee Williams’ Cat on a Hot Tin Roof (1955), in 1958 succesvol verfilmd met actrice Elizabeth Taylor in de rol van mooie Maggie, die haar armoedige milieu ontvlucht door te trouwen met een alcoholverslaafde zoon uit een fortuinlijke familie. Harrell verschuift het perspectief van de rijke, witte familie van Maggies man naar haar en hun Afro-Amerikaanse bedienden, die in film en toneelstuk vrijwel onzichtbaar zijn. Op snerpende, provocerende electropop roepen hij als Big Mamma en Perle Palombe als Big Daddy een voor een het personeel naar voren, wederom wandelend op hun teenpunten in die vertrouwde catwalkloopjes. Ze redderen met kussens, vouwen handdoeken tot tulbanden, verlaten hun serviele houding en maken langzaam een vuist tegen de macht boven hen.

‘Katherine, Medea en Maggie konden zich niet bewegen door de maatschappij zoals ze hadden willen bewegen, maar ze komen wel in opstand. Daarom noem ik ze bitches (‘porca’), een eretitel uit de voguewereld. Wie een vrouw daar een bitch noemt, bedoelt dat niet denigrerend, maar onderstreept hun onvermoeibare vastberadenheid. Ja, dat is zeker een feministisch perspectief. Ik ben schatplichtig aan sterke vrouwen. Daarom heb ik ook nooit begrepen dat er iets mis zou zijn met dat ik op school al bewoog als een meisje. Het was treiterig bedoeld, maar ik beschouw het als compliment.’

Holland Festival presenteert Trajal Harrells trilogie Porca miseria op 18 en 19/6 in Internationaal Theater Amsterdam.