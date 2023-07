Verkiezingscampagne Legoland weinig inhoudelijk: 'Het gaat wel heel erg om de poppetjes’

‘Het gaat er alleen maar over dat de ene kandidaat gister een ander hoofd had en dat het haar van een ander verkeerd om zit’, vertelt een ridder. ‘Terwijl dit land zo veel echte problemen heeft. We hebben in dit land meer piratenschepen dan woningen en de woningen die we hebben zijn aan de achterkant allemaal open.’

Nu Knabbel van Knabbel en Babbel zich kandidaat heeft gesteld buitelen columnisten in Legoland over elkaar heen om de uiterlijke kenmerken en de leeftijd van het legofiguur te bekritiseren. ‘We willen alleen kandidaten met gele benen!’, twittert @Legoooo42. Ook deze tweet leidde weer tot boze reacties. ‘Dit is niet hoe een democratie werkt’, zegt een bezorgde bouwvakker. ‘We moeten Knabbel bekritiseren om zijn politieke overtuigingen en niet om zijn snuit.’

Ook professor Perkamentus is niet te spreken over het niveau van de campagne. ‘De enige werkgevers zijn de ijscowagen en de benzinepomp, daarmee redden we het niet in de toekomst. Hoewel het een goed begin is dat twee partijen gefuseerd zijn (Darth Vader ging samen met een postbode, red.). We zijn te klein om het in ons eentje te rooien. We zouden eens wat vaker over de rand van de doos heen moeten kijken. We kunnen het op deze kinderkamer niet redden zonder de Playmobil-poppetjes, de inktvisknuffels en Barbie.’

De plastic inwoners mogen vervroegd naar de stembus omdat de coalitie in elkaar stortte toen iemand er op was gaan staan.