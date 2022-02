Verhalen over een opstandig meisje dat hunkert naar een bohemienbestaan

Mary Dorna (1891-1971) schreef al voor de oorlog geweldige, droefgeestige ‘cursiefjes’, die werden bewonderd door Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt. Om Dorna aan de vergetelheid te ontrukken verscheen vorig jaar een kleine selectie uit haar werk bij Nijgh & Van Ditmar: Laten we vader eruit gooien. ‘In geen enkel opzicht had ik het ooit mijn vader naar de zin kunnen maken; ik behoorde niet tot het soort kinderen dat hij mocht, innerlijk en uiterlijk niet.’

In Dames in de sneeuw zijn tien korte verhalen gebundeld die Mary Dorna – die aan het eind van haar leven blind was – dicteerde aan journalist Lida Polak. In die verhalen zien wij Dorna’s alter ego terug, het opstandige meisje (‘het weerbarstige kind’ noemde Carmiggelt haar) dat hunkert naar een bohemienbestaan. In ‘Einde’ raakt het meisje gefascineerd door ene Betsy. Ze gaat met Betsy mee naar huis en mag daar bokking eten en jenever drinken. Betsy’s moeder blijkt professioneel mannen aan de haak te slaan. Van haar vader mag het meisje daar nooit meer komen. Pas later ziet ze Betsy terug. Die is gaan tippelen, aan lager wal geraakt, en opgenomen in een kliniek voor drankzuchtigen. Slotzin: ‘Het schijnt toch niet goed te zijn op jeugdige leeftijd jenever uit theekopjes te drinken.’

Beeld Statenhofpers