Vergeten in de fotografiehistorie: de snelfotograaf, waar je begin 20ste eeuw al ‘even op de foto’ kon

Snelfoto uit het boek De snelfotograaf. De klant drukte bij een snelfotograaf zelf op de knop. Ontwikkeling ging nog wel handmatig, maar door technische vooruitgang werden de afdrukken snel goedkoper. Beeld Collectie Rijksmuseum

Sommige onbekende geschiedenissen zijn zó mooi dat je ze het liefst met niemand zou willen delen, omdat je de opgedane kennis uit honderd procent egoïstische overwegingen graag voor jezelf houdt. De borst zwelt immers op van superioriteitsgevoel bij de wetenschap dat jij een opwindend verhaal kent waarvan alle anderen onwetend zijn. Nee, een fraaie gedachte is het niet, maar bij lezing van De snelfotograaf – Een geschiedenis van het moderne portret viel het niet mee de neiging tot onder de pet houden te stuiten. Zo verbazingwekkend, hoe de kennis over een belangrijke, niet eerder beschreven episode uit de vroegere jaren van de populaire fotografie uit ons collectieve geheugen is verdwenen.

De snelfotograaf, van de bij het Rijksmuseum werkzame fotohistoricus Róman Kienjet, beschrijft de opkomst van de vroege (commerciële) portretfotografie voor het grote publiek, een fenomeen dat eind 19de eeuw vooral in de Verenigde Staten om zich heen greep en dat ook Europa in de ban kreeg: tussen 1912 en 1920 waren er alleen al in Nederland meer dan 150 studio’s waar zogenoemde snelfotografie werd beoefend. De term slaat op de voor toen ongekend korte periode tussen opname en afdrukken. De snelle technieken in de donkere kamer maakten productie en lage prijzen mogelijk.

Familie Mooldijk, vrouw met keuvel Beeld Collectie Rijksmuseum, uit de verzameling van Dik Koome

We wéten dat de fotografie in 1839 min of meer gelijktijdig werd uitgevonden in Londen en Parijs. Dat de totstandkoming van een foto – maximale oplage 1 stuks – eerst nog een tergend trage en moeizame bedoening was, met uiterst lange (uren durende) opnametijden en een boel gepruts met het prepareren van lichtgevoelig materiaal, en dat het bewaren van de afbeelding, het fixeren, een hele uitdaging was.

Nog moeten we de pioniers dankbaar zijn, zoals de Fransman Nadar, die het waagde met camera en toorts af te dalen in de duistere Parijse catacomben om het grote publiek te laten huiveren bij de aanblik van de honderdduizenden knekels die daar zijn opgestapeld. Nadar, die vanuit een luchtballon opnamen uit vogelperspectief maakte. En zijn collega-grensverleggers, die met door paarden getrokken laboratoria op wielen het hooggebergte in trokken om foto’s te maken van gletsjers die het grote publiek met eigen ogen nog nooit had gezien. Ze exploreerden de ongekende mogelijkheden van de fotografie ten volle en vouwden de potentie van het nieuwe medium als een waaier open.

Zij hebben het pad geëffend voor de fotografie die onze blik op de wereld, op het nieuws en andere culturen definitief heeft verruimd en veranderd. Hun namen – Nadar, Fox Talbot, Daguerre – zijn in ons geheugen en monumenten gebeiteld. Maar hoe zit het met de fotografen die begin 20ste eeuw de massa’s voor een grijpstuiver voorzagen van hun eigen beeltenis? Zodat iedereen een portret van zichzelf kon bemachtigen, ooit een privilege voor de elite, en zijn tronie voor zijn kinderen en kindskinderen werd bewaard? De namen van de faciliterende fotografen zijn vergeten, zoals ook hun baanbrekende werk ons aller aandacht is ontschoten. Gelukkig is daar Kienjet om dat recht te zetten.

In zijn boek beschrijft Kienjet hoe in het tijdperk van grote technische vooruitgang, zoals elektrificatie, de komst van auto’s en vliegtuigen, massaproductie aan de lopende band, en economische groei de portretfotografie zich goeddeels ontworstelde aan de chique fotostudio’s. Hoe door innovaties de gevestigde, niet van pretenties gespeende portretfotografen tot hun schrik en walging concurrentie kregen van collega’s die snelle levering van hun foto’s en betaalbaarheid voor het grote publiek stelden boven artistieke ambities. Dure kunstzinnigheid maakte plaats voor goedkope massaproductie, waarmee de drempel van de studio voor het grote publiek om zich te laten portretteren danig werd verlaagd.

‘Druk even op de knop en gij staat erop. Londen New York, Keulen en Parijs. Kom gerust per fiets’, was de slogan waarmee zogenoemde Tip Top-studio’s zichzelf in advertenties aanprezen. Hippe namen en grootsprakerige internationale allure hoorden daarbij. Geen dikdoener achter de camera, maar de klant zélf drukte op de opnameknop: de ultieme democratisering van het medium, die je het gevoel gaf zelf meester te zijn in je eigen fotografisch universum. Dat achter de schermen het ontwikkelen en afdrukken handmatig geschiedde, deed aan de opwinding niets af.

De technische sprongen voorwaarts (eenvoudige ontwikkelprocedés, de introductie van goedkope rolfilmnegatieven, camera’s en plaatnegatieven waarmee meervoudige portretopnamen konden worden gemaakt) moeten het grote publiek van begin 20ste eeuw net zo hebben verbaasd als de digitale revolutie (internet, foto’s en filmpjes maken en versturen per mobieltje) dat in de 21ste eeuw heeft gedaan. Het leidde misschien niet meteen tot betere composities, maar wel tot veel goedkopere afdrukjes. Zo bood de Automatic Photo Company 12 foto’s aan voor 50 cent.

Pasfoto’s Alkmaar Langestraat Beeld Collectie Rijksmuseum

In de centra van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, maar ook in talrijke provinciesteden, Alkmaar, Groningen, Haarlem, Gouda, Gorredijk, vestigden zich snelfotografen, op plekken waar het winkel- en uitgaanspubliek zich makkelijk liet verleiden tot een impulsbezoekje aan de studio: tegenover de bioscoop in de Langestraat in Alkmaar, aan de Nieuwendijk en de Kalverstraat in Amsterdam, of in de oude Electro bioscoop in Veendam, waar de Amerikaansche Snelphotographie Foto Cie was ingetrokken.

Beeld Collectie Rijksmuseum, collectie Steven Wachlin

Zoals het vaker gaat wanneer ondernemers een rage ontwaren en geld ruiken, zo verging het ook de snelfotostudio’s: ze verdwenen vaak even snel als ze waren verschenen. De investeringen waren relatief gering: voor 750 gulden (tegenwoordig 8.000 euro) kon een studio worden ingericht die wel 200 gulden per maand opleverde. Vestigde zich één snelfotograaf in een winkelstraat, dan kon die vaak een concurrent in het naburige pand verwachten.

Speciale aandacht geeft Kienjet de vinding van de naar Amerika geëmigreerde Rus Anatol Josepho. Na een korte carrière als assistent-snelfotograaf kreeg hij, nota bene in Shanghai, waar hij zich als portret- en snelfotograaf had gevestigd, het idee voor de zogenoemde Photomaton. Zijn ‘Automatic Photographic Machine’ werd de eerste volledig automatisch functionerende fotoautomaat. Eentje die niet haperde, zoals andere probeersels vaak deden, maar adequaat werkte en onvermoeibaar portretjes uitspuugde.

Zijn eerste Photomaton zette Josepho in 1927 neer op Broadway in New York. Vier jaar later volgde net zo’n ‘fotohokje’ in warenhuis de Bijenkorf in Amsterdam, waar zich op de dag van ingebruikname een rij van tientallen meters vormde van gegadigden voor een automatisch vervaardigd portret. Josepho had zijn vinding toen al verkocht, voor het astronomische bedrag van een miljoen dollar. Beleggers gingen ermee aan de haal, werden het slachtoffer van fraude of gingen ten onder in de beurskrach van 1929, toen Amsterdam de noviteit nog maar net had begroet. Soortgelijke fotomachines bleven evenwel bestaan, al dan niet onder andere merknamen: op kermissen, markten, in gokhallen liet het publiek zich nog wel lokken. En nog steeds zijn de achterkleinkinderen van de Photomaton te vinden in de marges van de vertrekhallen van treinstations, ook in Nederland.

De lotgevallen van de Photomaton zijn symptomatisch voor de teloorgang van de snelfotografie als geheel. Na de rage volgde de gewenning, de lol ging ervan af en hooguit als iemand een pasfoto nodig had, kroop hij nog in het hokje. Steeds meer fotoliefhebbers schaften vanaf de jaren twintig, dertig zelf een inmiddels betaalbare camera aan, waarmee ze hun eigen kiekjes konden maken en hun selfies avant la lettre. De hoogtijdagen van de snelfotografie waren definitief voorbij.

Familie Mooldijk, Onbekend meisje Beeld Collectie Rijksmuseum, uit de verzameling van Dirk Kome

Dat het fenomeen zo weinig getuigenissen heeft nagelaten, afgezien van vergeelde prentjes in stofhappende familiealbums in kelders en op zolders, heeft ongetwijfeld te maken met de betrekkelijke anonimiteit van de ondernemers. Dat waren geen ‘auteurs’ die artistieke sporen hebben nagelaten. Maar ook de achtergrond van de ondernemende snelfotografen speelt een rol: velen waren Joods. Ze zijn ten onder gegaan tijdens de Holocaust, en met hen de verhalen die zij volgende generaties hadden kunnen vertellen.

Talrijk zijn de pagina’s die Kienjet heeft ingeruimd voor de prachtige collectie snelfoto’s die hij in vele archieven heeft verzameld. Met de afstand van een eeuw kijken ze ons recht in het gezicht: de dames onder hun hoedjes, de heren in het nette pak, de meisjes in hun zondagse jurk, de jongens met hun pet op. Ernstig kijken ze ons aan – de smet van de eeuwige selfie-lach is niet op hun aangezicht bestorven – maar ook onbevangen: door het ontbreken van de fotograaf tegenover hen hoefden ze hun verlegenheid niet te overwinnen. En daardoor komen ze, hoewel tot stof vergaan, allemaal bijna tastbaar dichtbij.

Róman Kienjet: De snelfotograaf – Een geschiedenis van het moderne portret; Walburgpers, 208 pagina’s; € 29,99.