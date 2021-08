Verfijnde retrosoul van Durand Jones, met relevante teksten over nu ★★★★☆

Durand Jones Beeld RV

De uit Indiana afkomstige band Durand Jones & The Indications legt zich nu al een kleine tien jaar toe op het eigen maken van het soulgeluid van de vroege jaren zeventig. Op hun twee eerdere albums was al goed te horen hoe de soft soul van The Stylistics en The Delfonics door het vijftal is geabsorbeerd, vooral in de knappe vocale partijen van Durand Jones en drummer Aaron Frazer.

Hun retrosoul is op het derde album Private Space nog verder verfijnd. Vooral de zang van Jones is beter geworden, zoals hij demonstreert in een van de sterkste liedjes, More Than Ever. Wat ook goed werkt zijn de extra zangkoortjes en strijkers, die mooi met het bandgeluid samenvloeien.

Maar de grote troef blijft toch de stem van Aaron Frazer, die de liedjes extra glans geeft, terwijl Jones met zijn zwaardere stem het juiste harmonische antwoord vindt op Frazers falset.

De muzikale referenties zijn intussen iets meer opgeschoven naar het eind van de jaren zeventig. Langzaam sluipen er disco-elementen in de muziek van Durand Jones & The Indications, en dat bevalt goed. Witchoo en Sea of Love kennen een aangename discobeat, al blijven de vocalen naar voren gemixt. En hoe diep de band ook verankerd is in de jaren zeventig, de teksten verwijzen naar hedendaagse onderwerpen. Referenties naar de pandemie en de moord op George Floyd duiken al op in het eerste liedje, Love Will Work it Out . Het maakt dit mooi verzorgde album extra relevant.

Durand Jones & The Indications Private Space Pop ★★★★☆ Dead Oceans/Konkurrent