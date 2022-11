Verfijnde jongensgezichten en vijfduizend munten: onderzoekers stuiten in Toscane op uitzonderlijke schat

Een beeld van een biddende efebe (jonge Griekse man), ontdekt in de modder bij het voormalig heiligdom van San Casciano dei Bagni. Beeld ANP / AFP

Behalve de jongensgezichten en de munten betreft de vondst ook godenbeelden van Igea en Apollo. Ze lagen in een bassin in San Casciano dei Bagni, een Toscaans dorp 150 kilometer ten noorden van Rome. ‘Deze ontdekking zal de geschiedenis herschrijven’, stelt Jacopo Tabolli, hoofd van de opgraving, in een persverklaring. De etruskoloog liet dinsdag weten dat er al meer dan zestig experts van over de hele wereld bezig zijn om de vondsten te bestuderen, die dateren van de tweede eeuw voor Christus tot de eerste eeuw van onze jaartelling.

Die eeuwen vormden in Toscane een overgangsperiode tussen de Etruskische en de Romeinse beschaving, waarover onderzoekers door de nieuwe vondsten meer te weten hopen te komen. Behalve de beeldhouwwerken zijn er ruim vijfduizend gouden, zilveren en bronzen munten gevonden bij het voormalige Etruskisch-Romeinse heiligdom. Ook zijn er op de standbeelden leesbare inscripties gevonden, zowel in het Etruskisch als in het Latijn. Het gaat vooral om namen van rijke families, die de standbeelden aan de goden opdroegen.

De goede staat van de bronzen beelden is volgens de onderzoekers te danken aan het natuurlijke warme water van het zogeheten ‘heilige bassin’, dat in de oudheid een religieuze status had. Naast de godenbeelden zijn er ook beeldjes van organen en lichaamsdelen gevonden, waarvoor de brengers hoopten dat de heilige wateren genezing zouden brengen.

Belangrijkste vondst sinds Riace

Minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano, die een bezoek aan het restauratielaboratorium bracht, kwam superlatieven te kort voor het werk van de archeologen: ‘Een uitzonderlijke vondst, die eens te meer laat zien dat Italië een land van immense en unieke schatten is.’

Volgens Massimo Osanna, algemeen directeur van de Italiaanse musea, gaat het om de grootste vondst sinds de bronzen van Riace. De twee beelden van Griekse krijgers, in 1972 per toeval ontdekt door een sportduiker voor de kust van Calabrië, gelden als een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen decennia.

Over de gebeurtenissen rondom de ontdekking bestaat nog altijd onduidelijkheid. Volgens sommige getuigen wees namelijk niet de sportduiker, maar een groepje tieners uit Riace de autoriteiten als eerste op de beelden. Ook zouden er rondom de vondst een helm, een schild en een derde beeld verdwenen en illegaal verkocht zijn. De twee beelden waren pas negen jaar later, in 1981, voor het publiek te zien.

Nu zich vijftig jaar later een nieuwe spectaculaire vondst van antieke bronzen aandient, hoopt het Italiaanse ministerie van Cultuur sneller te werk te gaan. Osanna liet dinsdag weten dat hij de aanschaf van een 15de-eeuws palazzo in het dorp al goedgekeurd heeft, dat zal dienen als museum.