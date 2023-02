Verdwijning van 45-jarige Britse vrouw legt een grimmige, sensatiebeluste samenleving bloot

Politiemannen te paard rijden langs een bord waarop aandacht wordt gevraagd voor de verdwenen Nicola Bulley. Beeld REUTERS

Nadat ze haar dochters op de laatste vrijdag van januari naar school had gebracht, ging Nicola Bulley met hond Willow een wandeling maken langs de Wyre, een kronkelende rivier in het noordwesten van Engeland. Rond negenen meldde de 45-jarige hypotheekadviseur zich voor een Teams-overleg, zonder in beeld te zijn en zonder actief deel te nemen. Ze was nog ingelogd toen een hondenuitlater haar mobieltje op een bankje langs de oever vond. Daarnaast lag de riem van de hond. Van Nicola geen spoor.

Vanaf dat moment was het gehucht St Michael’s on Wyre in de greep van een plattelandsmysterie. In het Verenigd Koninkrijk verdwijnen jaarlijks duizenden mensen, maar deze ene zaak bleek tot de verbeelding te spreken. Zowel visuele als geschreven media, de veelgelezen Daily Mail voorop, streken neer in het slaperig dorpje in Lancashire. De ouders van Nicola, Ernie en Dot, haar zuster Louise, en haar radeloze echtgenoot Paul groeiden uit tot semi-bekende Engelsen, terwijl twintig rechercheurs zochten naar de verdwenen moeder van Harriet en Sophia.

Omdat er geen concrete aanwijzingen waren voor een ontvoering - zo waren er geen camerabeelden - richtte de aandacht van de politie zich op de getijdenrivier de Wyre, die in de Ierse Zee uitmondt. Veel fiducie bleek er niet te zijn in de politie. Al snel kregen de politieduikers hulp van Peter Faulding, de mediagenieke oprichter van Specialist Group International. Als zijn duikers met hun hypermoderne apparatuur geen lichaam vinden, zo vertelde hij tegenover verslaggevers, dan moet er iets anders aan de hand zijn. Iets sinisters.

Andere wending

Nadat Faulding’s zoektocht niets had opgeleverd, kreeg de zaak plots een andere wending. Via sociale media als Facebook, Instagram en met name TikTok begon een leger sofaspeurders zich met de verdwijning te bemoeien. Het bleef niet bij deelname achter het toetsenbord. Geïnspireerd door een veelbekeken krimi als Broadchurch meldden amateur-detectives zich ter plekke. Ze begonnen te graven, verschaften zich toegang tot een leegstaand pand en gluurden door de ramen van buurtbewoners.

De hashtag #nicolabulley werd 270 miljoen keer bekeken.

St Michaels on Wyre werd een bestemming voor misdaadtoerisme. Er werd een skihandschoen gevonden, die ten onrechte aan de verdwenen vrouw werd toegeschreven. De politie verrichtte de eerste arrestatie: een Tiktok-influencer die zich hinderlijk had gedragen. Om een einde te maken aan al het giswerk, maakte de politie bekend dat Nicola’s menopauze gepaard was gegaan met alcoholproblemen. Twee weken voor de verdwijning had de bezorgde politie zelfs een huisbezoek aan het gezin gebracht.

'Victim-blaming’

Deze onthulling tegenover de hongerige media leidde tot klachten over ‘victim-blaming’ en openbaarmaking van medische geheimen. Premier Rishi Sunak zei zich er ongemakkelijk bij te voelen. In de kranten verschenen artikelen over het taboe van menopauze-problemen en verborgen alcoholisme. Een opmerking van Daily Mail-columniste Amanda Platell dat de leider van het onderzoek met haar strakke jurk en stiletto’s auditie leek te doen voor Love Island, een populaire realityshow, leidde tot woedende reacties.

Na 24 dagen volgde eindelijk de doorbraak. Twee wandelaars troffen anderhalve kilometer stroomafwaarts Nicola's lichaam in de rivier aan. Op de televisie beschuldigde duikdeskundige Faulding, die had gesuggereerd dat er een misdrijf in het spel moest zijn geweest, de politie ervan hem indertijd niet genoeg informatie te hebben gegeven. De politie op haar buurt was intussen druk bezig met het tegenhouden van burgers die, zich uitgevend voor journalisten, het dode lichaam probeerden te fotograferen.

Een idyllisch landschap had een grimmige, sensatiebeluste samenleving blootgelegd.