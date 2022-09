Verdwijnend kamermuziekfestival Orlando hoopt op een doorstart

Het Chekhov Trio speelt in 2021 op het Orlando Festival. Beeld Ton van der Mark

In een telefonische toelichting houdt voorzitter Ad ’s-Gravesande de mogelijkheid van een doorstart echter open. ‘We hopen dat er elders in Nederland belangstelling is voor het Orlando Festival, al dan niet volgens dezelfde formule.’ Dit voorjaar viel het festival in een Limburgse subsidieronde buiten de boot. Cultuurtank Limburg, een adviesorgaan voor de provincie, vond de activiteiten weliswaar subsidiabel, maar had te weinig budget om alle positieve aanvragen te honoreren. Het Orlando Festival viel ‘onder de zaaglijn’. Met een bijdrage van ruim 100 duizend euro per jaar vormt de provincie veruit de grootste subsidiënt.

Het Orlando Festival werd in 1982 opgericht door Stefan Metz, cellist van het Orlando Kwartet. Sinds 2014 voert Henk Guittart, voormalig altviolist van het Schönberg Kwartet, de artistieke leiding. Onder hem schonk het festival veel aandacht aan vergeten of veronachtzaamde componisten, vaak van Nederlandse herkomst. Zo was er in 2019 een retrospectief rond Hans Kox (1930-2019). Ook kwam er een coachingsprogramma voor jonge internationale professionals, met aandacht voor podiumpresentatie en de psychologische aspecten van het vak.

Al eerder, in 2020, dreigde het festival provinciegeld mis te lopen. Cultuurtank Limburg gaf toen een negatief advies. Het Orlando Festival zou meer aan publiekswerving moeten doen en de bedrijfsvoering boezemde weinig vertrouwen in. Na een contraexpertise door het adviesbureau Berenschot stemde Provinciale Staten alsnog voor een projectsubsidie van twee jaar. Voorzitter ’s-Gravesande: ‘De beoordeling van Cultuurtank volgt een wonderlijk puntensysteem. Je kunt voor onderwerpen als bedrijfsvoering, marketing en communicatie meer punten krijgen dan voor je artistieke rol en waarde.’

Het Orlando Festival heeft over een eventuele doorstart al contact gelegd met Akoesticum, een trainingscentrum voor muziek, dans en theater in Ede. ’s-Gravesande: ‘Vanwege de masterclasses hebben we ook hotelfaciliteiten nodig, voorheen gebruikten we daarvoor het voormalige klooster Rolduc in Kerkrade. Er zijn maar weinig plekken in Nederland die zich voor zoiets lenen. Ik voorzie dan ook een langdurig proces. Met de provinciale verkiezingen in aantocht, maart volgend jaar, worden nieuwe initiatieven niet zomaar omarmd. En met al die crises staan gemeentelijke cultuurbudgetten onder druk.’