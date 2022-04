Verdwaalstraatjes, goede koffie en schitterende eilandjes: hier moet u wezen in en om Napels

Beeld Joost Stokhof

Zestien jaar woont Iris de Brouwer (45) nu in Napels, in het zuidwesten van Italië, met haar Napolitaanse man Peppe en hun twee kinderen. Hij kwam uit Scampia, een van de beruchte wijken van de stad, lees/kijk Gomorra er maar op na, zij kwam uit Nieuwkoop. Een verschil van dag en nacht. ‘Eerst begreep ik Napels helemaal niet’, zegt ze. ‘Het gure uiterlijk, het vuilnis op straat. Pas veel later, toen ik Italiaans had geleerd en overal had rondgekeken en alles had geproefd, werd ik verliefd op deze rauwe, warme, menselijke stad, waar alle zintuigen worden geprikkeld.’ Eerst gaf De Brouwer Engelse les, daarna ging ze over Napels schrijven en rondleidingen geven. Toen in 2020 Nola, de kat van Iris’ Nederlandse vriendin Leny Boerstra, kwijtraakte in de lockdown en pas na zes dagen helemaal verwilderd terugkwam, schreven de vriendinnen samen een kinderprentenboek over de avonturen van Nola in de straten van Napels: Verdwaald in Napels.

Verdwaalstraatjes

Iris de Brouwer: ‘Verdwalen in Napels is helemaal niet moeilijk. Zeker niet in dat labyrint van donkere straatjes van de Quartieri Spagnoli, met al die geuren en geluiden, wapperend wasgoed, luide straatverkopers, knetterende scooters, vrouwen die een mandje met brood omhoogtakelen. In ons boek Verdwaald in Napels komt kat Nola op La Pignasecca terecht. Dat is de oudste markt van Napels achter de Via Toledo, een lokale markt met groente en grote bakken vis, schelpen en zwaardvissen.’

La Pignasecca, Via Pignasecca

San Diego

‘Als Nola een hondje volgt met een karretje voor zijn verlamde achterpoten – dat hondje loopt echt rond in Napels – komt ze terecht in Bar Nilo. Daar staat een altaartje met wat haren van Diego Maradona, die Napels twee keer landskampioen maakte en met SSC Napoli zelfs de Uefa-cup veroverde. Maradona is hier een bijna-heilige. De Napolitanen voelen het nog altijd als groot onrecht dat hun ooit zo belangrijke, rijke Napels met de eenwording van Italië tot tweederangsstad werd gedegradeerd en Maradona bracht weer even glorie.’

Bar Nilo, Via San Biagio Dei Librai

Koffie met liefde

‘In Nederland dronk ik nooit koffie, nu kan ik niet meer zonder. Een koffie hier is een espresso, maar dan vol smaak, traditie en liefde. Als ik vrienden tegenkom, duiken we snel een bar in, zoals Ceraldi, zo’n echte Italiaanse bar met een marmeren toog en een vitrine vol sfogliatelle. Maar eerlijk gezegd maakt het niet uit welke bar, de espresso is overal goed. Vijf minuten hangen we dan aan de bar, we wisselen een lach en een grap uit of juist wat steunende woorden, waarna we met een gesterkt hart de dag weer aankunnen.’

Ceraldi caffè, Piazza Carità 14

Pure ragù

‘Eten is belangrijk, smaak is belangrijk, samenzijn is belangrijk in Napels. Ik heb kennisgemaakt met de echte, pure, Napolitaanse smaken via mijn lieve schoonmoeder. Ze lokt haar kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen naar zich toe met vers gemaakte lasagne en perfect gefrituurde vis. Smaken die we proberen terug te vinden in de restaurants, bijvoorbeeld bij familierestaurant Osteria la Chitarra, waar ze fantastische antipasti serveren en Napolitaanse ragù met ricotta, provola en parmigiano.’

Osteria la Chitarra, Rampe San Giovanni Maggiore 1

O sole mio

‘Napels is muziek. De Napolitaan leeft van en met muziek. Op onze bruiloft drie jaar geleden speelde Napulitanata O sole mio tot Tu vuò fà l’americano en andere klassiekers. Napulitanata is een muziekgroep met jonge getalenteerde Napolitanen die vol passie voor hun oorsprong de traditie nieuw leven inblazen. Ze hebben een muziekzaal waar ze regelmatig optreden.’

Napulitanata, Piazza Museo 11

Anti-maffia

‘Napels heeft ook die rauwe kant. Peppe is in Scampia opgegroeid, waar de Vele di Scampia, de beruchte zeilvormige flatgebouwen, staan – het symbool van de camorra-oorlog. Maar er is al veel veranderd. Inmiddels zijn er wel honderdtwintig organisaties die proberen iets goeds te doen in deze wijk. Dat andere gezicht willen we graag laten zien met onze anti-maffiatours in Scampia.’

Wonen op de vulkaan

‘Wij wonen net buiten de stad, in Pozzuoli, een vissersstad met een rijke geschiedenis en spectaculaire natuur. Pozzuoli heeft natuurlijke thermen en vulkanische activiteit, het ruikt vaak naar zwavel. De aarde daalt en stijgt door de vulkaan onder de stad. Toen ik hier kwam stond de Romeinse marktplaats nog onder water, nu is de vloer helemaal droog. Ja, het is living on the edge. In Pozzuoli zijn prachtige Romeinse opgravingen, ook in zee voor de kust, je kunt ernaar duiken.’

Centro Sub Campi Flegrei, Via Miliscola, 165 Interno Lido Montenuovo, Pozzuoli

Herboren op Procida

‘Vanaf Pozzuoli varen veerboten naar Ischia en Procida. Procida is dit jaar de culturele hoofdstad van Italië en het kleinste en meest authentieke eiland van de drie eilanden in de golf van Napels. Het is een persoonlijke favoriet van mij, om er een dagje te wandelen, een strandje te pakken, te eten. Ik voel me altijd herboren na een dag Procida. Op Ischia zijn veel natuurlijke thermen. Veel Napolitanen brengen er hun zomers door. Capri heeft schitterende uitzichten en is het mondaine eiland waar de rijksten van de rijken zich verzamelen.’

De veerboten naar Ischia en Procida vertrekken vanuit Porto di Pozzuoli, Largo San Paolo

Ondergronds Napels

‘De onderwereld van Napels, er wordt zoveel over gefantaseerd, maar er is ook letterlijk een wereld onder de stad. Daar ligt het antieke Neapolis, een Griekse en later Romeinse stad waar nog veel van te zien is, waterreservoirs, graftombes, eeuwenoude fresco’s. Zo ontzettend de moeite waard om af te dalen in deze mysterieuze laag van de stad.’

La Neapolis Sotterata- Compleso Monumentale San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 316