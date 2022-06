Verdi’s Requiem wordt voortreffelijk gezongen door het koor en een sterk viertal solisten ★★★★☆

Dirigent Karina Canellakis en tenor Seungju Mario Bahg. Beeld Juri Hiensch

Giuseppe Verdi’s Requiem wordt vaak beschreven als een opera die zich voordoet als religieuze muziek. Hij maakte van zijn dodenmis bloedstollend theater, met acht trompetten die de dag des oordeels inluiden, loeiende koren die apocalyptische schrikbeelden doen opdoemen en een doodsbange sopraan die in het slotdeel smeekt om gered te worden van de eeuwige verdoemenis.

Aan meeslependheid ontbreekt het niet in TivoliVredenburg in Utrecht tijdens het laatste Avrotros Vrijdagconcert van dit seizoen. Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor stellen absoluut niet teleur in de grootse hoogtepunten van het Requiem, te beginnen met het geselende Dies irae. Nog indrukwekkender is de souplesse waarmee zij hun klankkleur en toonsterkte aanpassen om de visie van chef-dirigent Karina Canellakis te verwezenlijken.

Haar spannende vertolking bouwt ze op, detail voor detail, vooral met vloeiende dynamiek. Door de trillende strijkers zachtjes te laten golven tijdens het Hostias, bijvoorbeeld. Ontreddering laat ze in elk deel horen, al is het maar als een onderstroom. Zelfs in het opgewekte Sanctus kiest ze voor wildheid boven speelsheid. Het wordt voortreffelijk gezongen door het koor, dat elders excelleert in de a-cappellapassages.

Er is ook een sterk viertal solisten, wat in dit werk geen sinecure is. Riccardo Fassi is wellicht niet het ideale zwaargewicht voor de baspartij, maar heeft een fraaie, donkere stem. De lyrische tenor Seungju Mario Bahg zingt fantastisch en Yulia Matochkina is een mezzosopraan van Verdiaans formaat, krachtig en voluptueus. Sopraan Sonja Sarić is niet helemaal toonvast, maar haar staalachtige hoge noten stijgen boven iedereen uit in de overdonderende ensembles.