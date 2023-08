Verdi gaf op fenomenale wijze gestalte aan de psychologische ontwikkeling van personages

Giuseppe Verdi. Beeld Telma Lannoo

Wie was de grootste componist van de 19de eeuw? Er zijn wat mij betreft twee antwoorden mogelijk. Maar omdat Richard Wagner zijn stukken liever ‘muziekdrama’s’ noemde, maakt dat de keuze iets makkelijker: de grootste was Giuseppe Verdi (1813-1901).

Ik hou ontzettend van Verdi, de intelligente, stille, bij leven zeer succesvolle herbergierszoon uit Le Roncole, een dorpje tussen Parma en Piacenza, die 26 (exclusief bewerkingen en vertalingen) opera’s naliet. Komend seizoen is er weer veel Verdi te horen. Zo voert De Nationale Opera La traviata uit. En woensdag komt dirigent Riccardo Chailly met het koor en orkest van het beroemde Milanese Teatro alla Scala naar het Concertgebouw in Amsterdam voor een dwarsdoorsnede uit Verdi’s oeuvre.

Om alvast in de Verdi-stemming: drie stukken om hem mee in je hart te sluiten.

Over de auteur

Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek van de Volkskrant. Hij publiceerde twee boeken: Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek, en Oude Maasweg kwart voor drie.

1. Don Carlo

Wat maakt Verdi zo bijzonder? Het begint toch bij een melodische rijkdom, die hem hits opleverde die nu in pizzareclames opduiken (La donna è mobile uit Rigoletto) of door hele stadions worden meegezongen (Va, pensiero uit Nabucco). Maar Verdi onderscheidde zich op vele fronten.

Anders dan zijn grote voorganger Gioachino Rossini schreef Verdi amper komische opera’s (twee, uiteindelijk). Voor de receptie in onze tijd is dat misschien maar goed ook, want de Rossini-plotten en -grappen vinden de meeste 21ste-eeuwers toch wat flauw. Verdi’s tweede opera, Un giorno di regno, was een komedie en die flopte in 1840 zo hard dat de Italiaan het componeren bijna wilde opgeven.

Het is begrijpelijk dat hij niet meer in de stemming was voor komedies. Kort voor de voltooiing had hij zijn vrouw en twee kinderen verloren. Verdi zou zich toeleggen op drama’s. Hij zou uitblinken in de donkere kant van de mens, en de psychologische ontwikkeling van personages op fenomenale wijze gestalte geven. Don Carlo (oorspronkelijk in 1867 in het Frans als Don Carlos gemaakt) is daar een mooi voorbeeld van: het was een van Verdi’s meest ambitieuze projecten. De opname onder leiding van Carlo Maria Giulini, met een sterrencast (Domingo, Caballé, Verrett) is een musthave.

2. Pace, pace, mio Dio

Verdi geldt als een componist die goed was in orkestreren: altijd is er wel een slimmigheidje. Maar uiteindelijk is het niet het orkest wat het meest opvalt; hij geeft de stem de ruimte om te schitteren. Zo’n aria waarin je je als sopraan kunt laten gelden is Pace, pace, mio Dio uit La forza del destino (De kracht van het noodlot). Er zijn vele mooie vertolkingen, maar de indrukwekkendste is vooralsnog die van Renata Tebaldi.

3. Requiem

Het requiem is een mis voor de doden. Maar dat van Verdi is zo grootschalig, theatraal en beeldend dat er wordt gegrapt dat het zijn beste opera is. In het Dies irae komt het orkest erin met de kracht van een valbijl, waarna het hellevuur op zo’n manier wordt opgepookt dat het bijna komisch is. Het kwartet van het Domine Jesu Christe is dan weer wonderschoon, en het slot van het Libera me een dramatisch hoogtepunt. Je hoort een componist die aan zijn schrijftafel de drama’s uit zijn eigen leven kon vergeten, en boven het papier zat te genieten.