Verbouwing museum Boijmans Van Beuningen minder ambitieus door geldgebrek

Museum Boijmans Van Beuningen Beeld ANP

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam schrapt de plannen voor een nieuw paviljoen voor hedendaagse kunst. De meest ambitieuze variant van de jarenlange verbouwing is financieel ‘niet haalbaar’, aldus het college van burgemeester en wethouders. Ook blijft het museum nog langer dicht dan voorzien: tot begin 2029.

Boijmans is sinds mei 2019 gesloten vanwege asbestsanering, het oplossen van wateroverlast en het verbeteren van de brandveiligheid. De bedoeling is om tijdens deze noodzakelijke renovatie het museum ook een nieuwe, gastvrije ontvangstruimte te geven, een meanderende passage en een nieuw parkpaviljoen met een nieuwe zaal voor hedendaagse kunst en een restaurant.

‘Hink-stap-sprong’

Die plannen, gemaakt door Francine Houben van architectenbureau Mecanoo, worden nu versoberd bij gebrek aan externe financiering. Het stadsbestuur spreekt van een ‘hink-stap-sprong’. Het geschrapte paviljoen voor hedendaagse kunst kan later alsnog worden aangebouwd, indien er alsnog extra geld voor komt. Grofweg driekwart van de wensen uit het ambitieuze scenario kan volgens het stadsbestuur wel worden gerealiseerd.

Opvallend is dat ook de prognoses voor publieksbereik naar beneden zijn bijgesteld. Rotterdam gaat ervan uit dat het museum na heropening 350 duizend bezoekers per jaar zal gaan trekken, in plaats van de eerder genoemde half miljoen.

‘Toekomstgerichte renovatie’

Ondanks het terugschroeven van de ambities is cultuurwethouder Said Kasmi (D66) opgetogen. ‘Dit is een heel grote sprong vooruit op weg naar volledige ambitie!’, stelt hij in een persbericht. ‘Er ligt een geweldig plan waar we samen met het museum en architect Mecanoo vol voor willen gaan. Een toekomstgerichte renovatie, die de topcollectie verdient en waar zowel de bezoeker als het museum de voordelen van gaan merken.’

De gemeenteraad van Rotterdam moet op 16 december over de versoberde renovatie stemmen. De totale kosten bedragen inmiddels 223 miljoen euro. Dat is ondanks de bijstellingen nog altijd 44 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. Daarbij komt nog eens 10 miljoen euro voor aanpassingen in het Museumpark, vanwege een ondergrondse transporttunnel.

Juridische kwesties

Naast financiële perikelen dreigen er ook nog juridische kwesties. Architectenbureau Mecanoo wil een deel van het bestaande museum slopen: de aanbouw uit 2003 van het Vlaamse bureau Robbrecht en Daem. Op die plek moet een nieuwe entree komen. Maar Robbrecht en Daem hebben al gerechtelijke stappen aangekondigd tegen de sloop van hun bouwdeel. Het totaal aantal meters tentoonstellingsruimte neemt in het nieuwe ontwerp af.

Museum Boijmans Van Beuningen mag dan nog ruim zeven jaar dichtblijven, vorige maand opende wel het Depot. In dit publiek toegankelijke kunstdepot in het Museumpark staan meer dan 151 duizend verzamelde kunstwerken opgeslagen.