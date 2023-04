nieuws

Verbouwing museum Boijmans valt weer duurder uit, ontwerp tijdelijk stilgelegd

De renovatie en nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam dreigt nog eens 30 tot 75 miljoen euro duurder uit te vallen dan geraamd. Het ontwerp is daarom tijdelijk stilgelegd, meldt het stadsbestuur van Rotterdam donderdag aan de gemeenteraad. Het is een nieuwe tegenslag voor het museum dat al sinds 2019 gesloten is.