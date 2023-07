Verbeten grimassen en krijsende klanken in weinig vernieuwend ‘Versa-vice’ ★★☆☆☆

‘Versa-vice’ van de Portugese choreografe Tânia Carvalho op de openingsavond van Julidans 2023. Beeld Rui Palma

Er waait een Portugese wind door de 32ste editie van Julidans in Amsterdam. Dit internationale festival voor hedendaagse dans presenteert de eerste twee weken van juli opvallend veel makers uit het Zuid-Europese land dat aan twee kanten grenst aan de Atlantisch Oceaan en vorige eeuw lange tijd gebukt ging onder een militaire dictatuur. Maar het briesje dat de Portugese choreograaf en muzikante Tânia Carvalho zondag veroorzaakte op de openingsavond zette vooralsnog weinig in beweging. Het groepsoptreden van haar negen wit geschminkte dansers haalde bij lange na niet de kwaliteit waarom Julidans wordt geroemd.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Met hun verkrampte mimiek leken ze op een dolend gezelschap van getormenteerde zielen, beschenen door een hoekcluster van gele lampen, alsof ze bewogen door maanlicht. Een voor een betraden ze het podium, soms als een mechanisch dansende pop, dan weer als een harlekijn uit de commedia dell’arte. De een maakte vliegensvlug een paar mechanische balletsprongen, de ander rende rondjes met hoog opgetrokken knieën en wijd opengesperde mond. Telkens kropen ze bij elkaar, alsof ze hun mimiek tot één grote grimas wilden laten samenvloeien. Dan maakte iemand zich weer los, op krijsende klanken, door iedereen met een versneld rondje in te halen. Vervolgens staarde de groep in een laag cluster bloedrode lampen of wiegden ze samen ‘onder hypnose’. Door de verbeten grimas, de witte schmink met zwart omrand en de afwisseling tussen vrije en mechanische motoriek deed Versa-vice denken aan performances uit het Duitse expressionisme. Maar veel nieuws voegde de voorstelling daaraan niet toe. Bovendien zaten er ook zwakke schakels tussen de dansers.

‘Versa-vice’. Beeld Rui Palma

Tânia Carvalho zorgde zelf voor een breekpunt in het een uur durende optreden. Halverwege betrad ze als tiende performer, in zwarte jurk, de vloer toen de groep in slaap- of droomhouding stil op de vloer lag. Met gestaalde stem, alsof ijzer door haar stembanden trok, vertolkte ze een gedicht van Fernando Pessoa (1988-1935) op harde, strenge pianoklanken. Al was de tekst niet te verstaan, een speurtocht leerde dat Carvalho een van Pessoa’s meer spirituele teksten zong uit zijn cyclus The Mad Fiddler, geschreven tussen 1910 en 1917. Daarin roept de beroemde Portugese dichter sterke metaforische beelden op van een vergeten bries die onhoorbaar opsteekt rond zwartgeblakerde bomen in maanlicht. Hij rept over zweefvliegen op de tenen, een dans van vreugde voorbij het zicht, met pijn rond het hart.

Jammer dat de negen performers in het laatste half uur dat ‘zweefvliegen op de tenen’ niet wisten uit te stralen of te incorporeren. Ze herhaalden veel expressionistische frasen uit het eerste half uur, met eenzelfde grimas, maar net wat lichter en vrijer, alsof Pessoa's ‘vergeten bries’ ergens vaag over hun lichamen streek. Maar windenergie kwam niet los. En ook de aangekondigde kanteling bleef uit.

Het is nu aan Carvalho’s landgenoten Marco da Silva Feirreira en Diana Niepce om volgende week tijdens Julidans wel te scoren voor Portugal.