Ver vóór de Roelvinks en de Meilands gooide kunstenaar Pink de Thierry haar ‘ideale gezin’ al op straat

Ze zullen wel even met de ogen hebben geknipperd, de dagjesmensen die in de zomer van 1984 over de Grote Markt in Haarlem liepen. Daar stond, midden op het plein, een huis als uit een Playmobil-doos: knalrood dak, rood-wit gestreepte zonwering, houten luiken. Kunstgras ervoor met daarop een felblauwe zandbak, een barbecue, een tuinstoel. In die wonderlijke setting zat een oerburgerlijk gezin dat in een woontijdschrift uit de jaren zeventig en tachtig niet zou hebben misstaan.



Geen huis, wel een gezin

Het huis was geen huis, maar een façade van hardboard platen. Het gezin was wél een gezin, hun aanwezigheid op het plein een performance met de titel At Home. Dertig dagen konden voorbijgangers kijken naar hoe kunstenaar Pink de Thierry, haar man Donald Louw en hun dochter Sara als familie leefden – of speelden hoe ze leefden. ’s Nachts sliepen ze in een container die achter het huis stond opgesteld.

Nu is aan hetzelfde plein, op locatie Hal van het Frans Hals Museum, een overzichtstentoonstelling te zien met de titel Pink de Thierry – leven in kunst. Aan de hand van foto’s, video’s, aantekeningen en delen van installaties wordt de carrière van de kunstenaar belicht, van haar performances in de jaren tachtig en negentig tot de latere schilderijen die ze maakte in haar atelier. Het is een postume tentoonstelling geworden; Pink de Thierry, geboren als Helena Scheerder, in de jaren zeventig onderdeel van het Belgische kunstenaarscollectief Mass Moving en een van de eerste performancekunstenaars in Nederland, overleed in februari op 79-jarige leeftijd. Ze was al enkele jaren ziek.

At Home was niet de eerste performance waarin ze met haar gezin een rol speelde. In 1981 woonden ze in het kader van het Holland Festival dertig dagen in een nagebouwd appartement in de Meervaart. Op de video waarmee de tentoonstelling opent zie je hoe bezoekers voor een raam stilstaan. Verwonderd, lacherig, soms niet-begrijpend, kijken ze naar hoe Pink de afwas doet, een maaltijd bereidt, haar kind voert. Twee jaar later keerde ze met man en kind terug naar de straat waar ze was geboren, de Spaarnrijkstraat in Haarlem-Noord, om in twaalf verschillende huizen telkens een dag door te brengen en de dagelijkse rituelen van een gezinsleven te laten vastleggen op video en foto.

Schijnbaar geluk

Wat is echt, wat is in scène gezet? Waar ligt de grens tussen privé en publiek? Decennia voor de Kardashians de camera’s toelieten in hun leven, ver voor televisiekijkers zich in Nederland vergaapten aan de levens van de familie Froger, de Roelvinks en de Meilands, speelde de kunstenaar al met deze vragen. Zonder echt een kijkje in de keuken te geven overigens; haar privéleven hield Pink de Thierry altijd afgeschermd.

De performances, onder de overkoepelende titel L’art du bonheur, waren óók een onderzoek naar ‘het ideale gezin’ in de vroege jaren tachtig. Hoe zag dat eruit? Een huisje met een tuintje en lekker veel spulletjes om je heen? Hoe meer beelden je achter elkaar ziet, hoe ongemakkelijker je je gaat voelen bij al dat schijnbare geluk. Het ideale gezin – onder het oppervlak broeide en borrelde het er natuurlijk van jewelste.

Na 1995 trekt Pink de Thierry zich terug uit de openbaarheid en gaat ze werk maken in haar atelier. Daar borduurt ze voort op een ander groot thema in haar werk: de ideale wereld, het paradijs, haar Arcadia. Ziet dat er eerst nog uit als een uitvergroot legoland (een deel staat in Hal in Haarlem), gaandeweg wordt het er donkerder. Dat maak je althans op uit Brieven uit Arcadia, in een zelfverzonnen alfabet en dus voor iedereen onleesbaar geschreven brieven op schilderslinnen. Het bijna grafische werk oogt ondoordringbaar – alsof de kunstenaar die het publiek in haar beginjaren onderdeel had gemaakt van haar werk, het nu op afstand wilde houden.

Verrassend: dat ze juist een van die schilderijen, een golf van letters, een zelfportret noemde – het enige dat ze ooit maakte. In een tijd dat iedereen zijn hele hebben en houwen op straat gooit, is een enigma ook weleens een verademing.

Pink de Thierry – leven in kunst, Frans Hals Museum, t/m 29/10. Op de website van het museum staat een link naar een aflevering van de podcast Wie wat bewaart over Pink de Thierry.