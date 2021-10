Venom: Let There Be Carnage is geen hoogvlieger in het superheldengenre, maar wel heel onderhoudend ★★★☆☆

Dat niet elke superheldenfilm een epos hoeft te zijn van ten minste twee uur bewijst regisseur Andy Serkis met Venom: Let There Be Carnage, een actiespektakel dat er na 97 minuten resoluut een punt achter zet. De tweede film over de half-buitenaardse antiheld Venom, die zich meestal ophoudt in (of rond) het lichaam van journalist Eddie Brock (Tom Hardy), gaat dieper in op de band tussen parasiet en gastlichaam. Net wanneer Eddie begint te wennen aan zijn onsmakelijke alter ego, lijkt Venom ook zonder hem te kunnen.

Met veel vechtscènes, humor en een lekker overdreven rol van Woody Harrelson als de slechterik Cletus/Carnage is Venom: Let There Be Carnage een degelijke, ongecompliceerde stripverfilming. Net als het eerste deel, dat werd geregisseerd door Ruben Fleischer, is Serkis’ Venom geen hoogvlieger binnen het superheldengenre, maar dat maakt deze kruising tussen Alien, Spider-Man en The Silence of the Lambs niet minder onderhoudend.