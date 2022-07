Venetiaanse mis van Vivaldi verrukkelijk gespeeld ★★★★☆

Het stond in zijn contract: Antonio Vivaldi moest voor het Venetiaanse vondelingenhuis, de Ospedale della Pietà, minstens twee missen per jaar componeren. Die zijn niet bewaard gebleven, maar dirigent Paul Agnew van barokkoor en -orkest Les Arts Florissants reconstrueerde er een met als uitgangspunt Vivaldi’s beroemde Gloria, dat oorspronkelijk een autonoom werk is.

Het dubbelkorige Kyrie is het enige openingsdeel van het ordinarium (de standaardgezangen van een Latijnse mis) van Vivaldi dat overgeleverd is. Gesluierd van klank smeren barokstrijkers oplossende dissonanten lekker lang uit, glashelder zingt het koor zijn imitatieve inzetten.

In het Gloria tettert de trompet met Vivaldiaanse energie. Agnew laat het koor met extra aangezette accenten zingen, wat iets geforceerd aandoet. Mezzosopraan Lucile Richardot – met haar wonderlijk veranderlijke stem, van heel diep naar operatesk hoog – en de vlezig klinkende sopraan Sophie Karthäuser zijn soms te nadrukkelijk aanwezig met hun vette vibrato’s. Het ensemble speelt en zingt Vivaldi verrukkelijk genoeg.

Les Arts Florissants

Vivaldi :The Great Venetian Mass Klassiek ★★★★☆ Harmonia Mundi