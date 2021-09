Veertig wetenschappers over wat een samenleving volgens hen gezond maakt

Als we nadenken over gezondheid, gaat de aandacht snel naar de ziekten die we krijgen. Minder belangstelling is er voor de vraag hoe we de samenleving zo kunnen inrichten dat we een gezond leven kunnen leiden. Veertig wetenschappers van de Radboud Universiteit laten zien waarom discussies nodig zijn over waarden en normen en zelfs over liefde om tot een gezonde samenleving te kunnen komen.

Naast bijdragen over de zorg, de arbeidsmarkt en het onderwijs worden in de bundel Een gezonde samenleving – Wetenschappelijke perspectieven in tijden van crisis onderwerpen besproken die minder voor de hand liggen, zoals het aanleren van de regels van de retorica, het belang van storytelling of het stimuleren van literatuur voor een gezonde samenleving. Het verband tussen de bijdragen is niet altijd even duidelijk, maar deze artikelen geven wel uitdrukking aan een groeiende behoefte aan ‘academisch engagement’. Van wetenschappers die een gezonde bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt (red.): Een gezonde samenleving – Wetenschappelijke perspectieven in tijden van crisis. Prometheus; € 20.