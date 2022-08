Veelbelovende shows op de opening van festival Noorderzon ★★★★☆

À Vue. Magie Performative door Compagnie 32 November tijdens festival Noorderzon in Groningen. Beeld Lucas Kemper

Dat kan toch niet? Een en al ongeloof domineert de lovende reacties op de voorstelling À Vue. Magie Performative van de Franse Compagnie 32 Novembre. Drie mannen en twee vrouwen, aangestuurd door één muziektechnicus, lijken het meest op een bende uit een bouwmarkt. Ze sjouwen met planken, puinzakken, luchtkokers en jerrycans. Uit dit stortmateriaal creëren ze ter plekke de ene bedrieglijke scène na de andere. Verwisseltrucs waarin een performer wordt klem gezogen in een plastic zak, om na een knal met rookpuimen doodleuk bovenaan de theatertrap te verschijnen. Een adembenemende ontsnappingspoging, niet met sloten en kettingen zoals bij boeienkoning Harry Houdini, maar met ducttape, cellofaan en multiplex. Hamers laten op afstand flessen barsten en lichamen blijven horizontaal zweven. Het zijn klassiekers uit het oeuvre van het illusionisme, maar dan in een stoer, rauw jasje gehesen, met een ruwe soundscape van contactgeluiden, zonder het overbekende tromgeroffel.

Het Franse À Vue is een van de drie internationale openingsvoorstellingen waarmee Noorderzon dit weekend in Groningen van start ging. Het magische optreden typeert de luchtige pijler van dit 32-jarige ‘festival of performing arts & society’, vol ongedwongen, krachtig circustheater.

Gregarious door Soon Circus Company tijdens festival Noorderzon in Groningen. Beeld Pierre Borasci

Ook de zweterige, hilarische anti-heroïek valt hieronder, tijdens de sportieve concurrentie tussen de Zweed Nilas Kronlid en de Spanjaard Manel Rosés. Beide acrobaten beheersen de Chinese paal en de Koreaanse plank (alias wip of bascule) zo goed dat ze er rennend en joggend in jarentachtigsporttenues een maffe reeks kameraadschappelijke trucs mee kunnen uithalen. Deze veelbelovende eerste show van het tweekoppige circusgezelschap Soon maakt op Noorderzon zijn Nederlandse debuut om in oktober naar Circolo in Tilburg te komen.

Voor de andere pijler van Noorderzon moet als kijker je harder werken. Dat zijn internationale producties met behoorlijk veel tekst, decor, filmbeelden en achtergrondgeschiedenis, maar minstens zo interessant. Neem het ingenieuze Los años (De jaren) van de Argentijnse regisseur Mariano Pensotti. Zijn Grupo Marea krijgt voor de zesde keer een prominente plek in het Noorderzon-programma. En terecht. Pensotti presenteert een ingenieus gespiegeld generatieconflict, waarin dezelfde acteurs links flashbacks spelen (uit 2020) en rechts een tijdsprong maken naar 2050. Het complexe, intrigerende verhaal draait om de verwarring tussen feit en fictie en de verantwoordelijkheid van een documentairemaker voor het welzijn van zijn onderwerp (in dit geval een arme straatjongen zonder familie).

Los años door Grupo Marea van Mariano Pensotti tijdens festival Noorderzon in Groningen. Beeld Niels Knelis Meijer

Belangrijke thema’s als de falsifieerbaarheid van herinneringen, oprecht engagement en morele en artistieke verantwoordelijkheid krijgen gestalte in een prachtig relationeel spel waarin een onzekere actrice haar succesvolle maar afwezige vader confronteert met opvattingen en acties van decennia geleden. Filmbeelden vinden naadloos hun plek in deze theatrale dubbelenscenering. En de live pianobegeleiding hamert maar door met losse tonen, zoals de jaren onverbiddelijk doortikken, principes uithollen en van verlangens desillusies (kunnen) maken. De grappen over de corona- en klimaatcrisis zijn niet eens nodig om je bij de les te houden, zo vanzelfsprekend schakelen deze vijf acteurs tussen 2020 en 2050. Een spannende start van Noorderzon, dat nog een week heeft te gaan.