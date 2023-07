Veelbelovende dirigent Tarmo Peltokoski zwaait niet vlekkeloos maar wel zinderend in Amsterdam ★★★☆☆

Tarmo Peltokoski dirigeert het Orchestre National du Capitole de Toulouse in het Concertgebouw in Amsterdam. Beeld Simon van Boxtel

Een profiteur kun je de Finse dirigent Tarmo Peltokoski (23) natuurlijk niet noemen. Maar toch, sinds Poetins aanval op Oekraïne vertoont zijn loopbaan een groeistuip. Zo verving hij vorig jaar bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest de afgeserveerde Valery Gergiev, naar verluidt sensationeel. En toen de Russische dirigent Toegan Sochjev terugtrad als chef in Toulouse – hij weigerde zich op commando uit te spreken over de oorlog – lijfden de Fransen Peltokoski zonder dralen in.

En nu snuift de Fin, aan het hoofd van het Orchestre National du Capitole de Toulouse, bij zijn Amsterdamse debuut de sfeer van het Concertgebouw op. Dat dit Vriendenloterij Zomerconcert vol zit, heeft ongetwijfeld ook te maken met de opwinding in Rotterdam. Peltokoski beviel er zo goed, dat het orkest hem heeft gestrikt als vaste gastdirigent. En sinds chef Lahav Shani heeft gezegd dat hij per 2026 vertrekt naar München, wil iedereen weten: schuilt er een opvolger in Tarmo Peltokoski?

Over de auteur

Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

Net als Klaus Mäkelä, de aanstaande chef van het Concertgebouworkest, leerde hij het vak van de Finse dirigentenkweker Jorma Panula. Diens eenvoudige mantra luidt: sla helder, help het orkest. Dat begint in Amsterdam al voordat er een noot heeft geklonken. Na zijn opkomst plaatst Peltokoski de voeten uit elkaar, buigt het hoofd, gaat voor in concentratie. Dan, op fluistersterkte, begint Mahlers Eerste symfonie, een evocatie van de langzaam ontwakende natuur.

Op een overtollig gebaar zul je Peltokoski niet gauw betrappen. Sterker, hij zwaait als een minimalist. Bij tegendraadse ritmen zwiept het stokje strak. Hooguit bij een orkestrale eruptie maait een arm. Nuchter als een luchtverkeersleider loodst hij het orkest, dat wordt gerekend tot Frankrijks topdrie. Vlekkeloos gaat het allemaal niet. Blazersinzetten zijn rommelig. En hoe harder, des te schraler de orkestklank. Dat is niet per se klungeligheid. Langs reizende orkesten worstelen wel vaker met de akoestiek van de Grote Zaal, musici horen elkaar er nu eenmaal slecht. Gelouterde maestro’s tillen ze boven dat ongemak uit, maar niet Peltokoski.

En toch, gaandeweg de vier delen van Mahlers Eerste groeit er iets. Als de muziek verandert van tempo of sfeer, smeedt Peltokoski vloeiende overgangen. Knap laat hij de strijkers laveren tussen broeierig en glazig. En in het slotdeel, wanneer Mahler teruggrijpt op het natuurgeluid van het begin, hoor je de zindering vanuit de contrabassen en cello’s langzaam omhoog kruipen. Leep pookt Peltokoski de slotmaten op, waarna hij de finale karateslag uitdeelt.

Het Amsterdamse publiek ontploft. In Rotterdam kun je het dilemma uittekenen. Het piepkuiken op de groei binnen hengelen als chef? Of toch liever iemand zoeken met een paar seizoenen meer ervaring?