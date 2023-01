Veelbelovend, maar voor de dansvoorstelling ‘Workline’ is er nog werk aan de winkel ★★★☆☆

‘Work Line’ van choreograaf Rutkay Özpinar i.s.m. productiehuis Korzo. Beeld Joris-Jan Bos

Vier grijze sokkels wachten in drie rijen tl-licht. Op een band komen dreunen aanrollen. Een voor een sluipen en kruipen vier dansers erop en eraf. Ze snuffelen, geven kopjes, strekken zich uit, draaien hun torso weg, klauwen hun handen tot kraaienpoten. Ze lijken dieren in training, welpen op cursus. Langzaam komen ze overeind met schokkerige nekjes, trippelend op teenpunten. Als de subtiel verglijdende soundscape van componist Rutger Muller versnelt, moeten zij mee. Plots slaat een golfslag aan impulsen door hun lichaam. Ze schokken, trillen. Dan pakken ze elkaars schouders en lijken ze in hun zwarte body’s (de vrouwen) en zwarte broeken (de mannen) op futuristische volksdansers. Vervolgens slepen ze hun voetstukken weer in nieuwe opstellingen, als ijsschotsen in een dierentuinbassin. En begint de conditionering opnieuw.

Choreografietalent Rutkay Özpinar (Doetinchem, 1991) mixt al een paar jaar zijn achtergrond in hiphop, breakdance, modern en (neo)klassiek ballet met onderzoek naar Turkse volksdans. Na een reeks korte werken, doorgaans voor festivals, maakt hij met steun van theater- en productiehuis Korzo zijn eerste avondvullende dansvoorstelling. Hoewel hij zelf niet meedanst, geven Clara Cafiero, Jose (Kino) Luque, Polina Mirovskaya en Richèl Wieles krachtig en strak gestalte aan zijn gemengde motoriek. Soms ‘laat’ de een de ander ‘uit’, dan klitten ze weer samen in een trippelend groepsstuk.

Toch mist Work Line nog een dwingende opbouw. Özpinars inspiratiebron zijn trainingen waarbij werkhonden wordt geleerd continu fysiek actief en alert te zijn. Hij ziet een analogie in de prestatiedruk op jonge mensen om 24/7 succesvol te zijn en daarbij natuurlijke instincten te onderdrukken. Een zinvol thema, gevat in spannende motoriek, die soms in de verte doet denken aan Jiří Kyliáns bekroonde Gods and Dogs (2008) en het opwindende werk van Sharon Eyal & Gai Behar. Maar er moet wel nog flink worden gewerkt aan een prikkelendere, logischere opbouw.

