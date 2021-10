Veel ongerijmdheden in het gekunstelde drama ‘Tre piani’ ★★☆☆☆

‘Tre piani’ blijft onbewogen onder de vele dramatische gebeurtenissen. Beeld uit de film

Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op in Tre piani, maar de film blijft er onbewogen onder, alsof regisseur Nanni Moretti (La stanza del figlio, Habemus papam) niet doorheeft hoe schokkend het materiaal is dat hij behandelt. Terwijl de bewoners van een chic appartementencomplex in Rome elkaars leven tot een hel maken, stuurt Tre piani kalmpjes aan op een vergevingsgezinde finale. Het is maar een van de ongerijmdheden in dit kille, gekunstelde drama, naar een roman van de Israëlische auteur Eshkol Nevo.

Onduidelijk blijft wat Moretti, toch een gerenommeerd filmmaker, zo aantrok in het boek. Wilde hij een satire maken over de problemen van rijke Italianen? De liefde van ouders voor hun kinderen tegen het licht houden? Wat het idee ook was, Moretti weet het niet over te brengen.