Veel onduidelijk rondom ontslag KCO-dirigent Daniele Gatti

Dirigent Daniele Gatti repeteert met Concertgebouworkest. Foto ANP

Wat is er in Amsterdam gebeurd?

We weten het niet. Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) zwijgt in alle talen over de aard van Gatti’s ‘ongepaste’ gedrag. Evenmin is bekend hoeveel vrouwelijke orkestcollega’s hij zou hebben lastiggevallen.

Hoe kwam zijn ontslag tot stand?

Rond die procedure hangt mist. Wat vaststaat: op 26 juli publiceerde The Washington Post een artikel waarin twee zangeressen Gatti beschuldigen van seksueel wangedrag in 1996 en 2000. Binnen een week zou de KCO-directie recentere klachten uit eigen kring hebben verzameld en beoordeeld. Onbekend is of Gatti weerwoord heeft kunnen geven. Je kunt je afvragen of Gatti het orkest tijdig heeft gewaarschuwd voor de naderende publicatie. Een journalist van The Washington Post meldde vorige week dat het KCO bij haar heeft geïnformeerd wanneer Gatti precies op de hoogte was. Ze zei eind juni al met zijn advocaat te hebben gesproken. Hield de chef zich stil, en werd men in Amsterdam door het nieuws overvallen?

Wat zijn de consequenties voor het KCO?

Van de ene op de andere dag zit het orkest in een horrorsituatie. Gatti’s eerste Amsterdamse optreden dit seizoen zou plaatsvinden op 23 augustus. Voor een kleine vijftig concerten in binnen- en buitenland moet het orkest vervanging vinden. Topdirigenten plannen hun agenda’s drie tot vijf seizoenen vooruit, dus dat wordt een helse klus. Bovendien moet er een nieuwe chef worden gevonden. Zelfs als dat snel gebeurt, kan het nog jaren duren voordat Gatti’s opvolger aantreedt.

Wat betekent het ontslag voor Gatti’s carrière?

Een ramp. Op Gatti’s website zijn alle KCO-concerten geschrapt. Wat resteert is een handvol programma’s bij orkesten in Seoul, Beijing, München, Rome, Leipzig en Berlijn. Gatti moet trouwens nog maar afwachten of hij in die steden welkom is. Enkele orkesten hebben laten weten dat ze zich beraden. Het enige wat zijn loopbaan lijkt te kunnen redden, is een openbare biecht die meer inhoudt dan zijn eerdere excuses (‘aan alle vrouwen die ik in mijn hele leven heb ontmoet’).

Komt er een rechtszaak?

Onbekend. Gatti noch het KCO zal trek hebben in een slepende kwestie, met alle imagoschade van dien. Wellicht volgt er een regeling, zodra de gemoederen zijn bedaard.

Hoe reageert de klassiekemuziekwereld op de affaire?

Met de extremen van het #MeToo-debat. Terecht ontslag, vindt het ene kamp: een dirigent hoort van zijn personeel af te blijven. Het andere kamp spreekt van een heksenjacht op basis van anonieme beschuldigingen.