Veel Oekraïense kunst op de Biënnale, protest bij het Russische paviljoen

De Russische kunstenaar Vadim Zacharov staat met een protestbord tegen de oorlog voor het Russische paviljoen. Een Italiaanse agent is voor hem gaan staan. Beeld Hester Alberdingk Thijm

‘Mensen noemen ons hier in Venetië steeds helden. Maar wij zijn geen helden, wij doen gewoon wat we kunnen en wij kunnen tentoonstellingen maken.’ Op de Biënnale van Venetië spreekt curator Lizaveta German een vol auditorium toe tijdens de persconferentie over het Oekraïense paviljoen.

Toch is het een heldhaftig verhaal, hoe het werk van de Oekraïense kunstenaar Pavlo Makov (63) op de Biënnale terechtkwam. Toen eind februari de oorlogsdreiging serieuze vormen begon aan te nemen, had Germans collega Maria Lanko de gedemonteerde fontein, bestaande uit 78 bronzen trechters, in drie dozen gestopt en in haar auto geladen. Meteen op de avond van 24 februari, de dag van de Russische invasie, kon Lanko vanuit Kyiv gaan rijden, zes dagen later bereikte ze de grens. Twee weken daarna kwam ze met de dozen vol kunst aan in Wenen, vanwaar ze naar Venetië konden worden gestuurd. In Milaan vond ze een bedrijf dat de bronzen trechters kon monteren.

‘Fountain of Exhaustion’ van de Oekraïense kunstenaar Pavlo Makov, op de 59ste Biënnale van Venetië. Achter de fontein is de kleurrijke tentoonstelling van Kosovo te zien. Beeld Anna van Leeuwen

De Fountain of Exhaustion’ (‘fontein van de uitputting’) doet het, tot zichtbare opluchting van de curatoren. Maar kan er in oorlogstijd eigenlijk wel plek voor kunst zijn? Juist wel, vinden zij, het is nu van het grootste belang dat de wereld meer leert over de Oekraïense cultuur. En dan met name hoe die verschilt van de Russische. Bovendien zeggen ze: in een oorlog leef je van dag tot dag, kunst wordt gemaakt voor de eeuwigheid.

Hier in Venetië kun je de vraag ook omdraaien: kan er in een kunsttentoonstelling plek zijn voor oorlog? Op de Biënnale kan het niet anders. Een groot deel bestaat uit landenpaviljoens, daardoor is de oorlog vanzelf aanwezig. De kunstenaars die zouden exposeren in het Russische paviljoen besloten niet te komen. Dus staat het grote gebouw, midden in de tentoonstellingstuin, vrijwel leeg. Er worden foto’s bij gemaakt, selfies ook. Er staat een stellage met een pot latexverf en er loopt een beveiliger heen en weer.

Het lege Russische paviljoen tijdens de preview van de 59ste Biënnale van Venetië. Beeld Anna van Leeuwen

Woensdag vond hier een protestactie plaats van de Russische kunstenaar Vadim Zacharov (63). In 2013 vertegenwoordigde hij Rusland op de Biënnale in dit paviljoen, nu stond hij ervoor met een protestbord: ‘Ik protesteer tegen de propaganda van Rusland en de Russische invasie die tot de oorlog in Oekraïne heeft geleid. Het vermoorden van vrouwen, kinderen, het Oekraïense volk is een schande voor Rusland.’ Zijn dappere protest werd door de Italiaanse politie onderbroken.

Op nog geen honderd meter van het Russische paviljoen mag wel tegen de oorlog worden geprotesteerd, op een speciaal door de curatoren van het Oekraïense paviljoen ingerichte ‘Piazza Ucraina’. Een verzameling posters laat er actuele kunstwerken zien van verschillende kunstenaars uit Oekraïne. Een slimme oplossing, want hiervoor is geen lastige logistiek nodig.

‘Piazza Ucraina’ in de Giardini, op de 59ste Biënnale van Venetië. Beeld Anna van Leeuwen

Er hangen confronterende schilderijen en tekeningen, van een schuilkelder bijvoorbeeld, of een soldaat die zijn positie heeft ingenomen in een speeltuin. Centraal op de Piazza Ucraina staat een hoge berg zandzakken. Het is een verwijzing naar de manier waarop Oekraïense standbeelden zijn ingepakt, hoe Oekraïne zijn erfgoed probeert te beschermen.

Dat lukt natuurlijk niet altijd. Eind februari werd bekend dat een museum in Ivankiv, ten noorden van Kyiv, door Russische troepen in brand was gestoken. Het museum bezat onder meer 25 schilderijen van de Oekraïense volkskunstenaar Maria Prymatsjenko (1909-1997). In allerijl voegde de Italiaanse curator Cecilia Alemani een kunstwerk van Prymatsjenko toe aan de hoofdtentoonstelling van de Biënnale, ‘uit solidariteit met de Oekraïense cultuur’.

‘Wretched War’ (2004) van Damien Hirst, in de tentoonstelling ‘This Is Ukraine’. Beeld Anna van Leeuwen

Ook buiten het Biënnale-terrein is Oekraïense kunst naar Venetië gekomen, op grote schaal. Op een groot gebouw in de Venetiaanse wijk Cannaregio hangen gigantische posters in de kleuren van de Oekraïense vlag. Hier is de tentoonstelling This Is Ukraine: Defending Freedom te zien, die pas vier weken geleden werd bedacht.

Eigenlijk zou op deze locatie een tentoonstelling van de Future Generation Art Prize te zien zijn, een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door de kunststichting van de steenrijke Oekraïense zakenman Victor Pintsjoek. Zo’n prijzententoonstelling zou ongepast zijn, dus werd in snel tempo Oekraïense en internationale anti-oorlogskunst bij elkaar gesprokkeld.

Vlak voor de persopening werd een sculptuur van de Britse superster Damien Hirst geïnstalleerd: Wretched War, uit 2004. Hirst maakte daarnaast, net als de al even bekende Japanse kunstenaar Takashi Murakami, speciaal een kunstwerk in geel en blauw. Deze grote namen (Marina Abramovic is ook van de partij, net als de Franse straatkunstenaar JR) zijn hier vooral de ‘lokkers’ op de poster, het draait in de tentoonstelling om Oekraïense kunst, die rechtstreeks reageert op de oorlog.

Lesia Chomenko, schilderijen uit de serie ‘Max in the Army’ (2022), in de tentoonstelling ‘This Is Ukraine’. Beeld Anna van Leeuwen

Direct in het oog springen de gigantische schilderijen die Lesia Chomenko (42) maakte van burgers die de wapens hebben opgepakt om hun land te verdedigen. Het begon met een portret van haar eigen man, Max, zo vermeldt de zaaltekst, dat ze maakte nadat zij en haar dochter Kyiv waren ontvlucht en hij ging vechten.

Ook hier zullen kunstwerken van volkskunstenaar Maria Prymatsjenko worden getoond, maar die waren tijdens de persopening nog niet in Venetië gearriveerd. Het gaat om twee gouaches die door een man die in de buurt woonde uit het brandende museum werden gered, zo vermeldt de zaaltekst. Ze zullen er donderdag wel zijn bij de feestelijke opening, waarbij president Zelenski via videoverbinding de genodigden toespreekt.

Fotograaf Yevgenia Belorusets (40), die in Kyiv woont, hield vanaf het begin van de oorlog een dagboek bij voor het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Haar teksten en foto’s worden in This Is Ukraine tentoongesteld. Zelf is ze ook vanuit Kyiv via Berlijn naar Venetië gekomen. Dat voelt onwerkelijk, vertelt ze: ‘Het is vreemd, de schoonheid van de stad raakt me niet zoals tijdens eerdere bezoeken. Mijn hele beeld van de werkelijkheid is door de oorlog veranderd.’

In 2015 was Belorusets een van de kunstenaars die op de Biënnale deelnam aan de Oekraïense groepstentoonstelling HOPE. Ze liet in haar foto’s zien hoe Oekraïners in gebieden die door Rusland waren bezet hun alledaagse leven probeerden voort te zetten. Hoop is er nog steeds, zegt ze: ‘Het idee van hoop is heel krachtig. Oekraïne zal overleven en we zullen ons land herbouwen. Dat de oorlog zelfs hier op de Biënnale voelbaar is, is een teken dat de oorlog ons allemaal aangaat.’

Oekraïens paviljoen. 23/4 t/m 27/11, Arsenale di Venezia, Venetië. Piazza Ucraina. 23/4 t/m 27/11, Giardini della Biennale, Venetië. This Is Ukraine: Defending Freedom. 23/4 t/m 7/8/2022, Scuola Grande della Misericordia, Cannaregio, Venetië.