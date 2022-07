Veel nieuws over Gerrit Komrij komen we nog niet te weten ★★★☆☆

Beeld Claudie de Cleen

Hoe schrijf je de biografie van iemand die uit alle macht probeerde aan een vastgelegd levensverhaal te ontkomen? Gerrit Komrij (1944-2012) was een ware ontsnappingskunstenaar. Voor hem waren poëzie, romans, essays en zelfs interviews en autobiografieën een middel tot maskerade, spot en verhulling. Misschien om niet het gewone leven te hoeven leven, met een vastomlijnde persoonlijkheid.

Het lijkt mij hondsmoeilijk om Komrij’s biografie te schrijven. Iemand als hij laat zich niet makkelijk vangen. Hij was een dichter die een pesthekel had aan spontane gevoelsuitstorting en vond dat de literatuur daartoe niet diende. Homoseksualiteit was voor hem een artistieke levenshouding; hij hing geen enkele ideologie aan. Hij verkoos vorm en traditie boven het experiment, vrijheid boven engagement, vlijmscherpe humor en dodelijke hoon boven groepsvorming en geslijm. Een eenling die zich in de eerste plaats een dichter voelde – al dacht het publiek daar anders over; dat liep weg met zijn geselende literatuur- en tv-kritiek. Juist dat Komrij zich zo demonstratief géén gevoelspoëet toonde en een nurkse publieke persoonlijkheid cultiveerde, wekte het vermoeden dat zijn werk een schild was om niet te worden gekwetst.

Een cruciaal jaar

Vijf jaar geleden verscheen een prachtig boek dat een nieuw licht wierp op Komrij’s jonge jaren: De lange oren van koning Midas, zijn eerste, nooit gepubliceerde roman die hij in 1965 op Kreta schreef. Of eigenlijk: fragmenten uit het typoscript van een jeugdwerk dat stilistisch beslist geen meesterwerk was. De roman speelt op Kreta, in een kring vrienden die veel drinken, vreemdgaan en ruziën, en constant geldnood hebben. Wat de uitgave interessant maakte, was de voortreffelijke en onthullende inleiding van Arie Pos, die toen al hoopgevend ‘Komrij’s biograaf’ werd genoemd. Pos, bekend als literair vertaler uit het Portugees, citeert daarin uit dagboeken en schriftjes met aantekeningen van Komrij die in de nalatenschap werden gevonden.

Het jaar op Kreta was cruciaal, schrijft Pos. Het ‘beroofde hem van zijn laatste illusies en daarmee naar eigen zeggen ook van de naïeve dromersblik op de wereld’. Na Kreta kiest Komrij definitief voor het schrijverschap én voor zijn homoseksualiteit. Dat laatste lijkt vreemd. Pos beschrijft hoe de jonge student Nederlands zich in Amsterdam voluit in ‘de homosien’ stort. Hij loopt er excentriek uitgedost rond, in jurken en met make-up, en doet tal van minnaars op. Toch krijgt hij op een zeker moment een vriendin, met wie hij ook het bed deelt: de vijf jaar oudere Ellen Jonker.

Met haar vertrekt hij naar Kreta, ‘voorgoed’ is de bedoeling, want het leven was er goedkoop en hij zou er van zijn vertalingen en romans kunnen leven. De relatie gaat al gauw uit: Ellen bedriegt hem met een Griek en Gerrit zoekt zijn heil weer bij de jongens. Voor zijn vertrek naar Kreta was hij verliefd geworden op Charles Hofman, die hij in 1966 in Amsterdam weer opzoekt. Ze zouden tot Komrij’s dood samenblijven. Na terugkomst krijgt Komrij veel vertaalwerk, vooral voor De Arbeiderspers. In 1968 debuteert hij met Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.

Een paar hoofdstukken

Het was een mooie, nieuwsgierig makende aanzet tot een biografie. Het boek dat nu is verschenen, De wording van Gerrit Komrij, is niet die biografie. Het is een ‘biografisch portret’, waarin Pos precies de jaren beschrijft die hij in de inleiding van De lange oren van koning Midas al belichtte, vanaf Komrij’s komst naar Amsterdam in 1963 tot en met zijn debuut in 1968. Dat is teleurstellend. Niet omdat het boek zelf het lezen niet waard is, dat is het zeker, het is goed geschreven en onderhoudend en geeft een mooi tijdsbeeld van de verwarrende jaren zestig. Toch is het uiteindelijk niet veel meer dan een paar hoofdstukken uit wat een biografie had kunnen zijn, een uitgebreide versie van het voorwoord uit 2017. Heel veel meer komen we niet te weten.

Het had al veel uitgemaakt als Pos nu Komrij’s jeugd had beschreven. Wie was die dromerige jongen die vol verwachting naar de grote stad kwam? Uit wat voor gezin kwam hij, was hij een gelukkig kind? Hoe was zijn schooltijd? Pos’ boek begint met een brief van Komrij aan zijn ouders uit 1963, een lieve brief, waarin hij zijn moeder troost, die verdrietig is om zijn vertrek. Hij blijkt ook een broer, te hebben, Piet. Pos schrijft dat Gerrit kort daarvoor eindexamen gymnasium had gedaan aan de Rijks Hogere Burgerschool in Winterswijk. Eindexamen gymnasium aan een hbs? Je moet andere bronnen kennen om te begrijpen dat de 16-jarige Gerrit in twee jaar het hele gymnasiumprogramma Latijn en Grieks op eigen houtje erbij deed.

Komrij zelf heeft daarover geschreven in Verwoest Arcadië, althans over de jeugd van het personage Jacob Witsen. Maar dat verhaal moeten we niet al te letterlijk nemen, en zeker niet als bekentenis zien. Ook voor Jacob geldt dat hij niet met zijn billen bloot wil: ‘Als hij er maar steeds voor zorgde een paar onechte billen op zak te hebben.’

Pos had ook nieuwe bronnen: gesprekken met Komrij’s uitgevers, vrienden en vriendinnen. Daaruit blijkt hoe ontzettend hard Komrij werkte aan zijn vertalingen, voor heel weinig geld, en hoe beroerd zijn woonsituatie was. Pos voerde ‘vele tientallen gesprekken’ met Komrij’s weduwnaar Charles Hofman. Ook na al die gesprekken bleef kennelijk veel onduidelijk. Waarom koos Komrij, toen hij en Hofman al ‘echte vriendjes’ waren, voor een vrouw? Was hij bang voor een ‘ondergronds’ leven? Waarom stopte hij, een ijverige student, ineens met zijn studie? Waarvoor vluchtte hij precies?

Hopelijk komt de complete biografie er ooit nog van, al schrijft Pos daarover niets in zijn summiere nawoord. Dit boek doet verlangen naar meer.

Arie Pos: De wording van Gerrit Komrij – Een biografisch portret. De Bezige Bij; 272 pagina’s; € 29,99.