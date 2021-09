Veel minder mensen aan het werk in de museumsector door corona

Koningin Máxima opent het vernieuwde Museum van de Geest - Dolhuys in Haarlem, in november 2020. Beeld Brunopress

Dat blijkt uit de definitieve cijfers over 2020 van de Museumvereniging. De brancheorganisatie, waarbij meer dan 400 musea in Nederland zijn aangesloten, stelt dat er nog meer ontslagen zijn te verwachten.

De musea moesten vorig jaar in totaal drie maanden hun deuren sluiten. Daarnaast werd hun door het kabinet beperkingen opgelegd ten aanzien van het maximum aantal bezoekers. Ook bleven de toeristen weg. Hierdoor halveerden de eigen inkomsten van de musea: van 500 naar 250 miljoen euro.

Dat tekort kon voor een deel worden opgevangen door de uitgekeerde noodsteun: 137 miljoen euro van het rijk en 12 miljoen euro van gemeenten. Daarnaast bezuinigde de sector voor 125 miljoen euro, vooral door minder tentoonstellingen te organiseren. Dat aantal daalde met bijna eenderde.

Grote musea kwamen vorig jaar over het algemeen goed door dankzij de noodsteun. Kleinere musea ontvingen weinig steun en moesten interen op hun reserves. De Museumvereniging roept het kabinet op de noodsteun voort te zetten, omdat musea nog steeds niet onbeperkt bezoekers mogen toelaten en het toerisme nog lang niet is hersteld.

In 2020 hebben de musea in totaal 13,2 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is veel meer dan de ‘kleine 9 miljoen’ die de Museumvereniging in maart van dit jaar had bekendgemaakt op basis van voorlopige cijfers. ‘Het is gelukkig veel gunstiger uitgevallen’, zegt een woordvoerder. Het definitieve bezoekersaantal is nog steeds fors minder vergeleken met het jaar ervoor. In 2019 werden 32,6 miljoen museumbezoeken afgelegd, een record.

Voor het eerst in bijna twintig jaar daalde in 2020 het aantal houders van een Museumkaart, waarmee musea gratis kunnen worden bezocht: met 60.000 tot ruim 1,3 miljoen. De kaarthouders brachten vorig jaar 5 miljoen bezoeken, ruim de helft van de 9 miljoen uit 2019.