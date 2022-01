Erik Vrieling van Waanders in de Broeren in Zwolle: 'jongeren willen omslagen zien, achterflappen bestuderen en erover praten met elkaar.' Beeld Sabine Van Wechem

Hoe komen jullie de lockdown door?

‘De eerste week hadden we veel aanloop. Maar het is nu stiller geworden.’

Wat bestellen mensen?

‘Vooral cadeauboeken met een positieve boodschap als Grote Panda & Kleine Draak , onze nr. 4, en Droom groot van Eva Jinek, nr. 6.’

Jullie nr. 5, 8, 9 en 10 zijn Engelstalig. Is dat een trend in het boekenvak?

‘Veel jongeren lezen alleen maar Engelstalig. De Engelstalige afdelingen in alle boekhandels zullen de komende jaren groter worden. Wij gaan deze maand de boel verbouwen zodat de sectie Engels drie keer zoveel ruimte krijgt.

‘In Zwolle verkopen we vooral youngadultromans. Nr. 5, It Ends With Us van Colleen Hoover was een #booktokhit. We hebben er honderden van verkocht. De afdeling Nederlandse literatuur kan daar niet tegenop. Hoovers boeken gaan over de liefde, maar ook over angst en onzekerheid. Het zijn geen gesuikerde verhalen.’

Is #booktok dus een blijvende ontwikkeling?

‘Ja maar het is ook een reactie omdat het sociale leven voor jongeren zo is ingeperkt. Je wilt als jongere een idee krijgen over wat het leven in petto heeft, wat de beloftes zijn. De verhalen van Hoover zijn een substituut voor het leven dat ze nu missen.

Opvallend aan #booktok is dat jongeren naar de fysieke boekhandel gaan en niet online bestellen. Maar dat kan nu niet. Bent u bang ze als klant kwijt te raken?

‘Een beetje, want voor die groep is het een sociaal uitje: samen met vriendinnen naar de boekhandel. Daarom is zo’n lockdown extra zuur: je gaat niet met z’n tweeën achter een scherm zitten om een boek uit te kiezen. Nee, jongeren willen omslagen zien, achterflappen bestuderen en erover praten met elkaar. Dikwijls koopt zo’n groepje verschillende boeken en dan hoor je ze afspreken om het onderling uit te wisselen.’

Wat geeft u zelf cadeau?

‘Nr. 1, De egel, dat ben ik. Geschikt voor jong en oud. Toon Tellegens dierenverhalen zijn kort maar op grootse wijze geschreven. In Zwolle is dit boek dé publiekslieveling. Tellegen raakt bij iedereen een snaar.’

Top-10 van Boekhandel Waanders In de Broeren:

1. Toon Tellegen: De egel, dat ben ik; Querido

2. Peter Vroege en Tjeerd Tichelaar: Bosatlas puzzelboek 2; Keesing Nederland

3. Jan Rotmans: Omarm de chaos; De Geus

4. James Norbury: Grote Panda & Kleine Draak; Fontaine

5. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster

6. Eva Jinek: Droom groot; Spectrum

7. Britta Teckentrup: Een wonderprachtig dier; WPG Kindermedia

8. Courtney Peppernell: Watering the Soul; Andrews McMeel Publishing

9. Desmond Shum: Red Roulette; Scribner Book Company

10. Margerie Swash: The woman, the Mink, the Cod and the Donkey; Sphere

Top-10 best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

2. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

3. Claudia de Breij: Amalia; Uitgeverij Pluim

4. Eva Jinek: Droom groot; Spectrum

5. Matthijs van Nieuwkerk & Rob Kemps: Chansons!; Meulenhoff Boekerij

6. James Norbury: Grote Panda & Kleine Draak; Fontaine

7. Michael Pilarczyk: Master Your Mindset; Invictus

8. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

9. André Hoogeboom: Max; Xander Uitgevers

10. Barbara Stok: De filosoof, de hond en de bruiloft; Nijgh & Van Ditmar